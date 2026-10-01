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芝加哥白襪隊今（30）日在外卡系列賽第2戰繼續作客休士頓太空人隊，擔任第4棒、一壘手的日籍重砲村上宗隆雖然打擊熄火，單場吞下3次三振、5打數無安打，但靠著隊友發揮強大火力，最終白襪以7：3擊敗太空人，以2連勝橫掃太空人晉級，讓台灣強投鄧愷威確定結束賽季。這不僅是白襪自2021年以來首度闖進分區系列賽，更寫下大聯盟史上首支「連續兩年百敗後隔年殺入季後賽」的傳奇紀錄。白襪隊首盤打線立刻發動猛烈攻勢，1局上開路先鋒安東納奇（Sam Antonacci）敲出左外野二壘安打造就得分契機，隨後蒂爾（Kyle Teel）首球即敲出中外野適時安打快速先馳得點。雖然村上宗隆在無人出局一、二壘有人的第一打席遭到156公里伸卡球三振，但後續貝寧滕迪（Andrew Benintendi）與皮特斯（Tristan Peters）連續敲安串聯攻勢，單局灌進4分大局，一舉將太空人先發布朗（Hunter Brown）打退場，僅投0.2局便抱憾退場。雖然太空人隨後展開頑強反撲，分別在第1、2、4局靠著佩尼亞（Jeremy Peña）、史密斯（Caden Smith）以及隊長奧圖維（Jose Altuve）轟出3支陽春砲，將比數一口氣拉近至3：4的，但白襪救援投手凱伊（Anthony Kay）在5局下滿壘危機時成功拆彈，成功頂住對手的反撲氣勢。比賽關鍵出現在6局上半，白襪首名打者保送上壘後，總教練維納布爾（Will Venable）果斷換上代跑並發動盜壘成功，接著再利用觸擊假動作配合戰術執行雙盜壘，在無人出局攻佔二、三壘。隨後麥德羅斯揮出左外野方向炸裂的關鍵三分砲，一舉將領先差距擴大至7：3，徹底粉碎太空人的希望。太空人本季雖然贏得美聯西區冠軍，但5成勝率創下MLB史上獲勝率最低的分區冠軍紀錄，如今遭遇外卡第3席次的白襪下剋上，遭到直落二橫掃淘汰。值得一提的是，太空人淘汰也意味鄧愷威賽季結束。鄧愷威本季在大聯盟出賽30場，其中有10場先發、20場後援，總計投了73.2局，拿下5勝7敗、防禦率（ERA）4.76、每局被上壘率（WHIP）1.38的成績。過去3年經歷苦難吞下百敗的白襪隊，本季在村上宗隆等新血加入後展現驚人韌性。接下來，白襪隊將於10月4日起展開的美聯地區系列賽中，正面交手季末激戰至最後一刻的美聯中區王者克里夫蘭守護者隊，持續挑戰驚奇的季後賽之旅。