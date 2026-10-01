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▲王寶強（右）和當時還是童星的鄭智允（左）同時拿到第40屆金馬獎最佳新人獎。（圖／翻攝自百度百科）

▲張家輝（左起）、李冰冰、黃渤是第46屆金馬獎的影后及雙影帝。（圖／翻攝自微博＠太平洋影城-樂山店）

第63屆金馬獎入圍名單將在今（1）日傍晚公布，每年角逐影后、影帝的陣容都相當激烈，也曾出現一個獎項同時頒給兩個得獎者的「雙蛋黃」情況。本文就為大家盤點金馬獎史上的5次雙蛋黃紀錄，除了周冬雨與馬思純同時拿過最佳女主角外，黃渤、張家輝也同時拿過影帝，可見評審當下要做出抉擇有多艱難。金馬影史上，首次開出雙蛋黃可追溯至1991年的第28屆頒獎典禮，當時在《推手》飾演女配角的王萊，以及在《阿飛正傳》飾演女配角的潘迪華表現都相當出彩，因此兩人最後共同獲頒最佳女配角獎，成了金馬獎雙蛋黃先例。隨後在第40屆與第41屆，最佳新演員獎項更是連續2年開出雙得主，第40屆是王寶強與童星鄭智允同時獲獎，第41屆則是楊祐寧與洪顥瑄同時拿下殊榮，都是一男一女的組合。而最震撼華語影壇的雙蛋黃時刻，莫過於影后、影帝的頒獎。2009年第46屆金馬獎上，黃渤以《斗牛》、張家輝以《証人》雙雙入圍，陷入多輪投票同票的僵局。評審團最終決議，頒發影史首對「雙影帝」，兩人當天也一起舉著獎盃合照，留下歷史性的一幕。最近一次發生金馬獎雙蛋黃紀錄則是2016年第53屆的頒獎典禮上，這屆更罕見的是，周冬雨與馬思純是憑藉同一部作品《七月與安生》同時入圍的。兩人在片中展現出互相成就的細膩演技，評審團因此一致認為她們「缺一不可」，經投票獲得超過三分之二同意後，才開出金馬獎歷史上首對「雙影后」，震撼電影圈。而今年第63屆入圍名單目前尚未公開，是否有機會再次出現雙蛋黃的情況，外界拭目以待。目前《陽光女子合唱團》由於出演者眾多，且戲份都頗重，翁倩玉有可能和陳意涵同時提報女主角，或是與孫淑媚同時提報女配角，被認為是呼聲最高的「網內互打」雙蛋黃組合。★第 28 屆 | 1991年 | 最佳女配角 | 王萊《推手》、潘迪華《阿飛正傳》 | 金馬獎歷史上首次出現同一獎項並列獲獎的情況。★第 40 屆 | 2003年 | 最佳新演員 | 王寶強《盲井》、鄭智允《跑吧！孩子》 | 金馬獎歷史上首次開出「雙新演員」。★第 41 屆 | 2004年 | 最佳新演員 | 楊祐寧《17歲的天空》、洪顥瑄《擁抱大白熊》 | 新演員獎項連續第二年開出雙得主。★第 46 屆 | 2009年 | 最佳男主角 | 黃渤《斗牛》、張家輝《証人》 | 金馬影史首對雙影帝。經多輪投票兩人同票，評審團最終決議並列頒發。★第 53 屆 | 2016年 | 最佳女主角 | 周冬雨《七月與安生》、馬思純《七月與安生》 | 金馬影史首對雙影后。評審團認為兩人在同一部片中的表演「缺一不可，珠聯璧合」，經超過2/3評審同意後以雙得主形式頒出。