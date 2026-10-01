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蔣萬安事後疏忽未將甘蔗帶走 藍營反批廟方

劉柏君：連反綠民眾都在替廟方抱不平

指網路說法被加油添醋 「沒有刻意要給哪隻甘蔗」

坦言對蔣萬安3年沒來確實失望 但不是背後抱怨

「麻煩對長輩溫柔一點」

台北市中庄仔福德宮日前分別致贈民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安象徵「步步高升」的甘蔗，卻因2支甘蔗外觀不同、廟方董事長林春裕在現場和2人的互動不同，以及蔣萬安事後將甘蔗一度遺留現場，而掀起政治話題；未料，林春裕及福德宮因此便遭部分藍營人士、支持者批評刻意挖苦蔣萬安、「不中立」等。對此，曾在中庄仔福德宮協助祭改、也是公視《通靈少女》、《神算》原型人物之一的劉柏君昨（30）日替廟方長輩緩頰，強調許多網路說法已被加油添醋，更透露連反綠的鄰居都在替廟方打抱不平，希望外界「對我們鄉親們友善一點」。中庄仔福德宮26日晚間舉辦福德正神聖誕千秋晚宴，沈伯洋與蔣萬安前後出席，廟方都致贈甘蔗祝福。林春裕當時祝沈伯洋選上市長，也對蔣萬安表示希望他「步步高升選總統」；由於蔣萬安拿到的甘蔗蔗節較密，網路上隨即出現各種政治聯想。未料晚宴隔2天後傳出，蔣萬安離場後沒有將甘蔗帶走，甘蔗被留在廟旁並由廟方人員撿回。蔣萬安隨即解釋，當晚係因逐桌向鄉親致意，先把甘蔗交由里長保管，活動結束時疏忽忘記拿回，事後已致電林春裕道歉並派人取回。林春裕則表示，自己與蔣萬安感情並沒有不好，甚至稱給他的那支甘蔗「還比較漂亮」。風波延燒後，國民黨台北市議員游淑慧等人批評林春裕對蔣萬安的態度不中立，不應公開挖苦市長，相關討論也在福德宮社區之間延燒。而對此，劉柏君昨發文表示，中庄仔是相當傳統、鄰里緊密的信仰圈，許多老居民都和中庄仔福德宮有很深的感情。她提到，自己小時候曾在這裡幫鄰居祭改、解籤，後來公視《神算》拍攝時，劇組借來的農民曆也正好出自中庄仔福德宮，讓她對這間廟有很深的連結。她也提到，就連一名「超討厭民進黨」的鄰居，看到福德宮因甘蔗事件遭批評後都向她抱怨，「竟然敢罵我們土地公廟？這是我從小拜到大，土地公保佑我長大的耶！」劉柏君表示，這次事件確實讓不少廟裡長輩感到困擾，因此她決定出面說明。劉柏君表示，外界盛傳林春裕刻意挑選不同甘蔗給沈伯洋與蔣萬安，但實際上「真的沒有刻意要給哪隻甘蔗」；她也澄清，網路上有人形容林春裕喊「要吃飯了」後就離開，但鏡頭之外，他後來仍有回來陪蔣萬安敬酒。她說，林春裕或許不是每個地方都處理得完美，但當天已經盡力招待雙方，「也送了甘蔗、也陪著致詞、陪著敬桌」，至於網路上的各種解讀，「是網友的解讀」。至於林春裕當天對蔣萬安表示「當市長3年都沒來、選舉才來」，劉柏君說，廟裡長輩對市長3年沒來感到失望確實是真的，但林春裕是當面說，而不是背後抱怨。她形容，這些長輩其實就像一般人的父母，「一邊給妳夾菜、一邊說妳胖了要注意血壓」，很多人退休或半退休後仍發心到廟裡當志工，平時除了協助傳統科儀、進香，也投入不少公益活動。劉柏君最後表示，中庄仔福德宮並不是什麼大型政治組織，而是由一群在地長輩維繫的地方信仰中心；很多人不熟悉網路政治攻防，也沒有經歷過這種程度的輿論轟炸。她因此呼籲，「還請大家對我們鄉親們友善一點」，並表示廟裡長輩沒有被網路「轟炸」過，「麻煩溫柔一點啦」。