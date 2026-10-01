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年度 球隊 出賽 先發 勝投 敗投 投球局數 被安打 被全壘打 保送 三振 防禦率（ERA） 每局被上壘率（WHIP） 2026 休士頓太空人 30 10 5 7 73.2 69 10 33 73 4.76 1.385

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽第2戰，休士頓太空人隊今（1）日在主場以3：7不敵芝加哥白襪隊，系列賽慘遭直落二橫掃出局。效力於太空人隊的台灣好手鄧愷威，隨著球隊遭到淘汰，他轉戰太空人的首個賽季也正式畫下句點，總計他個人今年出賽30場，防禦率為4.76。對於台灣投手鄧愷威而言，2026年是他大聯盟生涯的第3個賽季，也是轉戰美聯太空人隊的第1年。回顧本季表現，現年27歲的鄧愷威共獲得30場出賽機會（其中10場為先發），總計投了73.2局，被擊出69支安打（包含10發全壘打），送出73次三振，但也伴隨33次保送，戰績5勝7敗，防禦率為4.76，每局被上壘率（WHIP）為1.385。與前兩年在舊金山巨人隊時期相比，鄧愷威今年的出賽頻率大幅增加，不僅單季投球局數首度突破70局大關，勝投數也創下生涯新高。他在季中更一度頂替先發輪值，展現了吃局數的能力，是太空人投手群中重要的一枚活棋。隨著本賽季結束，鄧愷威將帶著這份寶貴的實戰經驗，持續為來年賽季備戰。這場比賽太空人一開局就遭遇亂流，王牌先發投手布朗（Hunter Brown）首局投不到1局就被狂敲安打失掉4分，黯然退場，讓主場球迷爆出陣陣噓聲。儘管太空人打線試圖反撲，包含佩尼亞（Jeremy Peña）與奧圖維（Jose Altuve）等主力接連開轟，一度將比分追近至1分差。但5局上錯失滿壘大好得分機會後，氣勢瞬間扭轉，下半局立刻遭到白襪邁德羅斯（Chase Meidroth）一發致命的3分砲狙擊，比數被拉開至3：7，主場氣氛瞬間降至冰點。最終太空人無力回天，這支近10年兩度奪得世界大賽冠軍的季後賽常客，無奈只能在今年外卡戰提前止步。