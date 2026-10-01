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美國通膨數據低於預期，但潛在升息機率猶存，美股漲跌互見，其中道瓊工業指數收挫443點。台股今（1）日早盤以47961.98點、上漲21.85點開出，隨後再站上48000點，上漲逾200點，目前最高來到48181點，電子股的半導體、電子零組件、通信網路類股表現較強，台積電盤中上漲20元，站上2500元，而傳產的塑膠股、生技醫療類股也表態。美國最新公布8月個人消費支出（PCE）物價指數顯示，通膨沒有想像中那麼兇猛，市場對美國聯準會（Fed）10月升息預期降低，但美債殖利率降幅與美股期貨漲幅均有限，美股主要指數收盤漲跌互見，其中道瓊工業指數終場下跌443.87點，跌了0.86%，收50906.05點；標普500指數下挫19.30點，跌0.25%，收在7651.54點；那斯達克指數上漲63.52點或0.24%，收26861.06點；費城半導體指數基本持平，收12628.62點。台股今日早盤以47961.98點、上漲21.85點開出，隨後再站上48000點，一度漲241.36點，來到48181.49點，目前上漲208點左右，其中電子股的電子零組件、半導體、光電相對抗跌，傳產的塑膠也表現不錯。就個股表現來看，主要權指股台積電早盤一度漲20元，來到2500元，漲幅0.6%；聯發科開低走高，目前上漲20元，來到4940元；鴻海上漲1元、來到252.5元；台達電上漲15元，來到1905元，漲0.79%。至於傳產塑膠的南亞目前漲4元，漲幅逾1%，來到259.5元，聯成漲逾2%，來到12.55元，而生技醫療類股的保瑞漲逾3%，禾榮科漲超過2%，康霈、漢康漲逾1%。