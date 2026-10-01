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▲抱著孩子的「家長隆隆」緊接著問起育兒議題，賴瑞隆承諾0至6歲孩子每月再加碼1,000元成長津貼、生育補助提升至5萬元。(圖／翻攝畫面)

▲「追星隆隆」的期待，他強調會更新場館設施，讓世界大團表演盡興、粉絲看得開心。(圖／翻攝畫面)

高雄市長候選人賴瑞隆今（1）日一早偕多位市議員及市議員參選人站路口，宣布正式啟動「陸空戰計畫」，將全面深入十一個市議員選舉區域，展現「市長接棒、議會過半」的決心。同日亦也出首部競選廣告「百變隆隆」，影片由賴瑞隆一人分飾16角，把不同市民的心聲搬上螢幕，除了傳遞市政願景，也向所有堅守崗位、撐起高雄的百工百業致敬。影片開場，頂著白髮、戴上鬍子的「阿公隆隆」關心敬老卡能否加碼，賴瑞隆提出將每年7,200點提高至15,000點，並擴大使用範圍。接著，抱著石斑魚的「漁民隆隆」詢問魚貨銷路，曾任海洋局長的他則指出會建立更完整的冷鏈物流，打開內外銷通路，提升高雄漁業的國際競爭力。隨後，「騎士隆隆」喊出「路平、燈亮、水溝清」，賴瑞隆進一步承諾全面升級通學步道與人行道，並用AI確保紅綠燈連貫，改善交通安全。面對「追星隆隆」的期待，他強調會更新場館設施，讓世界大團表演盡興、粉絲看得開心。抱著孩子的「家長隆隆」緊接著問起育兒議題，賴瑞隆承諾0至6歲孩子每月再加碼1,000元成長津貼、生育補助提升至5萬元，推動「一個國小學區一公托」，讓高雄成為生養最友善的城市。接下來，「運動員隆隆」擲出鉛球，飛越眾人上空，由賴瑞隆精準接住，將影片推向高潮。他表示，將推動一區一運動中心，提升公共場館賽事觀賞體驗。穿著黑色皮衣的「工程師隆隆」，以及「勞工隆隆」、「上班族隆隆」、「學生隆隆」、「毛爸隆隆」、「觀光客隆隆」、「菜販隆隆」、「歌仔戲隆隆」等角色也接連登場，並提出各自關心的議題，呈現市民多元的生活樣貌。賴瑞隆在影片中喊話，高雄人共同參與城市進步，也要一起面對未來的課題。過去三十年，從幕僚、政務官到立委，他始終是面對問題、解決問題的人，懇請給他機會，未來四年將用行動回答市民的期待。賴瑞隆也強調，市民提出問題，市長候選人不但要謙卑傾聽，更要正面拿出答案。「百變隆隆」透過輕鬆活潑的方式談論政策，使不同年齡、職業的市民，都能看到與自己有關的願景。廣告中的造型百變，但是為高雄打拚的初心不變，他會繼續走進大家的生活，聽見需求、解決問題，與全體高雄人一起拚出城市的新未來。