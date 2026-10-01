2026年度公費流感、新冠疫苗今（1）日起正式開打，第一階段共有11大類對象符合公費資格，包括65歲以上長者、55歲至64歲原住民、幼兒、孕婦及高風險慢性病患等，全台約有4000家合約院所可接種。《NOWNEWS今日新聞》整理今年公費資格及接種地點，民眾也可直接透過疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」，一鍵查詢住家附近哪裡可以打。
疾管署最新監測顯示，國內流感目前仍處於流行期，第38週（9月20日至26日）類流感門急診就診13萬8654人次，上週再新增87例流感併發重症、30例死亡，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，占87.7%。本流感季累計1673例重症、334例死亡，其中重症患者以65歲以上長者及具有慢性病史者居多。
新冠疫情雖然持續下降，但同樣仍處於流行期，第38週門急診就診1萬502人次，較前一週下降28.4%，上週仍新增33例本土重症及14例死亡；自2025年10月以來累計756例本土重症、147例死亡，近4週主要流行變異株為PQ.16.1.1及NB.1.8.1。
10月公費疫苗誰能打？11類資格一次看
疾管署指出，今年公費流感及新冠疫苗分成兩階段接種，10月1日率先開放第一階段11大類對象：
1.醫事及衛生防疫相關人員
2.65歲以上長者
3.55歲至64歲原住民
4.安養、長期照顧等機構受照顧者及工作人員
5.滿6個月至國小入學前幼兒
6.孕婦
7.具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30、罕見疾病及重大傷病患者
8.出生未滿6個月嬰兒的雙親或實際扶養者
9.幼兒園、托育機構工作人員及居家托育人員
10.國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生
11.禽畜相關及動物防疫相關人員。
至於50歲至64歲、沒有高風險慢性病的一般成人，則要等到11月2日第二階段，屆時公費流感、新冠疫苗都會開放接種。
哪裡能打？疾管署地圖一鍵查附近院所
今年全台約有4000家流感、新冠疫苗合約院所，除了學生多由學校安排集中接種，以及部分特定造冊對象在指定地點接種之外，其他符合資格民眾都可前往全台各鄉鎮市區衛生所或合約醫療院所接種，不受戶籍地限制。
最快的查詢方式，就是打開疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」，可直接一鍵查詢附近接種院所；也能透過各縣市衛生局網站、疾管家或撥打1922查詢。疾管署提醒，各院所疫苗庫存及看診時段可能臨時異動，建議出發前先電話確認或完成預約，避免白跑一趟。
公費不代表每家診所都完全0元
「公費疫苗」指的是疫苗費用由政府負擔，合約醫療院所不得另外收取接種診察費，不過掛號費、耗材等醫療相關費用，仍可依各縣市規定酌收，因此到部分診所接種時仍可能需要支付掛號等費用。今年接種還多了一項優惠，自10月1日起，年滿18歲民眾接種流感疫苗可獲450健康幣、新冠疫苗可獲900健康幣，如果兩種疫苗都接種，最多可獲1350健康幣，累積的健康幣預計自12月1日起開放兌換健康商品。
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新冠疫情雖然持續下降，但同樣仍處於流行期，第38週門急診就診1萬502人次，較前一週下降28.4%，上週仍新增33例本土重症及14例死亡；自2025年10月以來累計756例本土重症、147例死亡，近4週主要流行變異株為PQ.16.1.1及NB.1.8.1。
疾管署指出，今年公費流感及新冠疫苗分成兩階段接種，10月1日率先開放第一階段11大類對象：
1.醫事及衛生防疫相關人員
2.65歲以上長者
3.55歲至64歲原住民
4.安養、長期照顧等機構受照顧者及工作人員
5.滿6個月至國小入學前幼兒
6.孕婦
7.具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30、罕見疾病及重大傷病患者
8.出生未滿6個月嬰兒的雙親或實際扶養者
9.幼兒園、托育機構工作人員及居家托育人員
10.國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生
11.禽畜相關及動物防疫相關人員。
至於50歲至64歲、沒有高風險慢性病的一般成人，則要等到11月2日第二階段，屆時公費流感、新冠疫苗都會開放接種。
今年全台約有4000家流感、新冠疫苗合約院所，除了學生多由學校安排集中接種，以及部分特定造冊對象在指定地點接種之外，其他符合資格民眾都可前往全台各鄉鎮市區衛生所或合約醫療院所接種，不受戶籍地限制。
最快的查詢方式，就是打開疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」，可直接一鍵查詢附近接種院所；也能透過各縣市衛生局網站、疾管家或撥打1922查詢。疾管署提醒，各院所疫苗庫存及看診時段可能臨時異動，建議出發前先電話確認或完成預約，避免白跑一趟。
公費不代表每家診所都完全0元
「公費疫苗」指的是疫苗費用由政府負擔，合約醫療院所不得另外收取接種診察費，不過掛號費、耗材等醫療相關費用，仍可依各縣市規定酌收，因此到部分診所接種時仍可能需要支付掛號等費用。今年接種還多了一項優惠，自10月1日起，年滿18歲民眾接種流感疫苗可獲450健康幣、新冠疫苗可獲900健康幣，如果兩種疫苗都接種，最多可獲1350健康幣，累積的健康幣預計自12月1日起開放兌換健康商品。