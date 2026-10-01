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▲具教煥與李玉燮愛情場跑多年，曾一起上過節目。（圖／翻攝自LINE TV官方臉書）

演過喪屍電影《屍速列車：感染半島》、《屍速禁區》的44歲韓國男星具教煥與39歲導演女友李玉燮愛情長跑10多年，經紀公司今（1）日突發聲明，證實兩人早於2022年就已低調登記結婚，這一消息讓粉絲驚訝不已，紛紛留言恭喜具教煥。據韓媒《Xports News》報導，具教煥與李玉燮是演藝圈知名的愛情長跑情侶，兩人自2013年開始交往到2020年公開戀情，感情相當穩定，只是粉絲沒料到的是，兩人早就在2022年低調結婚了。經紀公司證實，他們4年前就已經登記，正式成為法律上的夫妻：「兩人始終堅定地站在彼此身邊，既是彼此最親密的同事，也是彼此的家人」，他們也強調，未來會繼續努力工作，在各自的領域為大家帶來優秀的作品。而兩人4年前登記時沒辦婚禮，目前也沒有補辦的計畫。據悉，具教煥與李玉燮是首爾藝術大學的校友，他們一起合作過《四年級寶京》（4학년 보경이）、《戀愛紀錄片》（연애다큐）、《一條鯰魚救地球》（메기）等電影，也共同經營製作公司2X9HD。兩人2022年還一起上過李孝利的節目《首爾Check in》，當時具教煥偷偷抱怨李玉燮最近都不怎麼看自己演的電影了，撒嬌地說：「就是對我一點注意也沒有」，讓李孝利與李玉燮都忍不住笑出來，氣氛超甜蜜。而具教煥跟高允貞主演的Netflix韓劇《努力克服自卑的我們》今年才剛播出，與全智賢主演的電影《屍速禁區》也是今年5月才剛上映，和申承浩、姜其永合作的《復活男》則於今日在台灣上檔。具教煥目前可說是正值演藝事業巔峰，因此他或許是為了保護這段感情，先前才沒公開已婚喜訊，希望大家專注在他的作品上。