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一、麥德羅斯一棒定江山！戰術掩護催生關鍵三分砲

二、投手群大膽調度！牛棚5局僅挨1安完美鎖勝

三、得點圈打擊擺脫例行賽軟肋！關鍵時刻展現高效率串聯

在經歷多年低潮與苦難後，芝加哥白襪隊的球迷終於可以迎來狂歡時刻。白襪隊在美聯外卡系列賽第2戰以7：3擊敗休士頓太空人隊，順利以直落二橫掃對手、挺進分區系列賽（ALDS）。這是白襪自2005年拿下世界大賽冠軍以來，睽違21年再度贏得季後賽系列賽勝利。儘管過程充滿波折，但白襪還是一舉打破21年魔咒。本文為讀者盤點成功過關的「3大關鍵」。第2戰進入6局上半前，白襪隊自 1局上灌進4分後打線便一路遭到封鎖，而太空人則靠著3支陽春砲將比數追近至3：4，氣勢完全站在主場球隊這邊。關鍵6局上，貝寧滕迪（Andrew Benintendi）選到保送開局，總教練維納布爾（Will Venable）隨即換上阿庫尼亞（Luisangel Acuña）代跑。隨後皮特斯（Tristan Peters）同樣選到保送，無人出局攻佔一、二壘。此時阿庫尼亞先成功盜上二壘，緊接著更發動雙盜壘成功推進至二、三壘，徹底打亂太空人後援投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）的節奏。在兩名跑者攻佔得點圈的巨大壓力下，阿布瑞尤真的失投、投出一顆失速滑球，被打者麥德羅斯（Chase Meidroth）精準掌握，一棒掃出左外野方向超大號的三分砲。麥德羅斯擊出瞬間即仰天咆哮，將領先擴大至7：3，一舉粉碎太空人的反撲氣焰，成為全場乃至整個系列賽扭轉氣勢的最關鍵一擊。白襪隊本系列賽的投手調度堪稱教科書。繼第1戰成功靠車輪戰將擁有強打阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）的太空人打線壓制在3分後，第2戰投手群再次展現極強的抗壓性。先發投手柏克（Sean Burke）狀態雖然並非巔峰、挨了3支陽春砲失3分，但在教練團果斷且積極的調度下，僅投了4局便果斷換投。接手的白襪牛棚接連登板，在後續5局的投球中僅讓太空人打線擊出1支安打，完美凍結對手得分，成為白襪隊能一路鎖定勝局的重要基石。得點圈打擊缺乏適時一擊，向來是白襪隊在2026年例行賽中最令人頭痛的弱點。白襪整季得點圈打擊率僅.243，因此過去經常出現得點圈有人卻無功而返的窘境。然而到了高張力的季後賽戰場，白襪打線竟直接變成一支完全不一樣的打擊部隊。第1戰得點圈11打數4安打，第2戰是效率更高的9打數4安打。開局的連續安打串聯與後續的重砲發揮，徹底將例行賽的得分短板轉化為奪勝武器。完成這項季前被視為「不可能任務」的橫掃偉業後，白襪隊將帶著滿滿的信心前往克里夫蘭，於當地時間周六展開的美聯分區系列賽中交手美中王者守護者隊，繼續挑戰屬於他們的季後賽驚奇篇章。