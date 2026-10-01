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葡萄牙國家隊當家傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）國家隊生涯可能即將結束？根據《泰晤士報》、《馬卡報》等媒體報導，在對陣挪威的比賽中，因在場邊苦等熱身30分鐘卻未獲派上場，賽後不僅大發雷霆，更直接缺席了球隊後續的訓練營。這場換人風波不僅讓將帥關係降至冰點，外界甚至盛傳，這位多次拯救球隊的超級巨星恐將因此心灰意冷，就此告別葡萄牙國家隊的戰袍。葡萄牙主帥赫蘇斯（Jorge Jesus）在賽後記者會及接受Canal11頻道專訪時，首度詳細還原了事件始末。赫蘇斯透露，不讓C羅在對陣挪威與丹麥的比賽中先發，是兩人早在踢完首場對陣威爾斯後就共同擬定好的計畫。「我當時認為在球隊需要時他能提供幫助，他也願意為此待命。」然而，比賽中的調度卻成了引爆衝突的導火線。赫蘇斯解釋，他特意讓C羅在場邊進行了比平常更長時間的熱身，初衷完全是為了顧及這位巨星的顏面。「以他的地位理應受到如此對待，這樣可以避免外界產生那種對待其他頂級球員時常有的負面印象，那是誰都不願看到的。」但這長達30分鐘的「乾等」最終並未換來上場機會，反而徹底惹怒了C羅。赫蘇斯無奈坦言：「事情就是這樣，他因此對我感到生氣，但我的初衷始終是為了維護球隊利益，也是為了保護他。」這股怒火並未隨著比賽結束而平息。C羅隨後缺席了球隊的常規訓練，引發媒體對於他即將退出國家隊的強烈揣測。在接受SportTV採訪時，赫蘇斯試圖為當家球星的缺席進行辯護：「考慮到那30分鐘熱身卻最終未獲出場機會的情況，C羅目前確實受到了一些客觀條件的限制。他對我的決定感到不滿，但我作為總教練，做這個決定是出於對球隊整體利益的考量。」儘管赫蘇斯與足協主席在最後一刻火速趕往機場，試圖安撫並挽留這位國家隊靈魂人物，但從如今足協發布的「離隊聲明」來看，雙方的溝通顯然已經徹底破局。正如隨隊記者先前的嚴厲抨擊，赫蘇斯所謂「維護球隊利益」的荒腔走板調度，最終不僅未能安撫球員，反而親手逼走了葡萄牙最核心的精神領袖。面對外界滿天飛的傳聞，葡萄牙足協終於打破沉默。根據最新發布的官方聲明指出：「葡萄牙足協宣布，葡萄牙國腳克里斯蒂亞諾·羅納度已離開目前在哥本哈根進行的國家隊集訓營。」聲明中進一步強調，針對接下來對陣丹麥隊，以及移師巨龍球場迎戰挪威隊的備戰工作，將由剩餘的24名入選球員按原訂計畫繼續進行。足協在聲明末段重申：「整個代表團將繼續全神貫注於國家隊即將到來的比賽，並致力於實現既定目標。」試圖將焦點拉回賽場，以平息這場震驚足壇的內訌風暴。