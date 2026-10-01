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李四川從大幅領先到拉鋸 最新民調僅差1.1個百分點

小笠原：新北是九合一「最大的決戰地點」

再訪蘇巧慧 上次已是2015年立委初選時期

談新北選情、「洋流」及內外大環境

日本政治學者小笠原欣幸日前分析2026九合一選舉時，曾點名人口最多的新北市是「最關鍵戰場」，並指出國民黨參選人李四川從去年一度大幅領先，到今年優勢逐漸縮小，與民進黨參選人蘇巧慧已呈現勢均力敵。最新《震傳媒》民調也顯示，蘇巧慧支持度38.2%、李四川37.1%，蘇僅領先1.1個百分點，差距在抽樣誤差範圍內。而小笠原昨（30）日透露，他近日拜會蘇巧慧，直言新北是此次九合一選舉「最大的決戰地點」，距離投票還有2個月，「選舉的勝負仍未定」。小笠原欣幸9月中接受媒體訪問時分析，國民黨在新北基本盤略占優勢，加上現任市長侯友宜施政滿意度高，原本讓李四川具有一定優勢；但蘇巧慧支持度逐步追近，李四川已從去年大幅領先，縮小到今年的小幅領先，當時他便形容雙方已接近「勢均力敵」。近期民調也顯示雙方拉鋸。9月初，國民黨新北市議會黨團委託TVBS民調中心調查，李四川39.8%、蘇巧慧33.1%，李四川領先6.7個百分點；但《震傳媒》23日公布、由山水民調執行的調查則顯示，蘇巧慧38.2%、李四川37.1%，蘇巧慧微幅領先1.1個百分點，雙方差距在抽樣誤差範圍內。而小笠原欣幸昨最新發文表示，九合一選舉「最大的決戰地點」就是擁有全台最多人口的新北市，選戰目前呈現國民黨李四川與民進黨蘇巧慧一對一對決格局，此外還有1名知名度不高的候選人。他指出，國民黨在新北市自2005年以來已執政5屆、長達21年，包含前身台北縣時期；就基本盤而言，國民黨較民進黨略占優勢，但新北同時也存在一定數量的中間選民。小笠原表示，最近的媒體民調顯示蘇巧慧稍微領先，但距離投票日仍有2個月，因此「選舉的勝負仍未定」。小笠原介紹，蘇巧慧是在新北市第5選區三度當選的立法委員，也是曾任台北縣長、行政院長的蘇貞昌之女。雖然具有「政二代」背景，但她長期在教育、托育及福利等領域耕耘，逐漸走出自己的問政路線。他回憶，上一次拜訪蘇巧慧已是2015年11月，當時正值蘇巧慧首次參選、之後當選立委的選舉期間。小笠原表示，這次與蘇巧慧會面時，向她請教新北市選情、「洋流」帶來的影響，以及內外大環境對選戰可能造成的作用。不過，由於雙方事前約定不公開討論內容，因此他沒有透露談話細節，僅表示正因有此前提，雙方得以進行「更深入且坦誠地交換意見」，對自己研究台灣選舉而言「收穫甚豐」。