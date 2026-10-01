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名古屋亞運中華射擊女團由五朝元老田家榛、中生代好手鄭晏晴與陳俞如攜手合作，在女子25公尺手槍項目以總分1734分衝上第3名，順利為台灣射下珍貴的團體銅牌。首次出戰亞運就踏上頒獎台的陳俞如，賽後也在社群發文感性致謝，除了坦言初登場的緊張，更揭露後勤團隊的強大支援：「真的有被自己國家接住的感覺。」首次登上亞運大舞台就隨隊摘銅，陳俞如在賽後發文說起心中的感想：「其實說來慚愧，我的發揮真的不理想，真的很感謝學姊與學妹的支持，不斷鼓勵告訴我已經很棒了。」她表示，這場關鍵賽事有許多家人特別飛到現場觀賽，雖然過程相當緊張，但也無時無刻提醒著自己背後有許多人在加油。更讓陳俞如又驚又喜的是，下場後她才發現運動部部長李洋也親自來到遠在愛知縣的賽場觀賽，「真的非常感謝他願意遠道而來支持我們。」談到本次名古屋亞運的參賽體驗，陳俞如特別點出這次賽事場地「愛知縣射擊場」交通距離非常遙遠，光是從靶場飯店前往比賽場地，單程交通時間就是1.5小時起跳。雖然大會的種種安排讓選手感到有些匪夷所思，甚至只提供冷冰冰的便當，但台灣後勤團隊的強大後援卻讓選手備感窩心。「當大會提供冷的甚至冰的便當，我們每天都還是有人員專門送飯到靶場來，而且還是熱的。」陳俞如提到，出發前團隊就收到詳細的中繼站手冊，賽期無論是遠距離項目的專車接送，還是賽後不論有無得牌都能參與的慰勞餐會，細緻又貼心的照顧無所不在。陳俞如感動表示，這趟亞運之旅深切感受到非常多人在背後盡心盡力，「讓我們能放心地去完成賽事，真的很感謝運動部、奧會、國訓中心以及所有後勤團隊的協助，也謝謝所有為台灣選手加油的人。」