我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026新光三越週年慶首波六店於10月1日起陸續開跑，今年適逢寶可夢30週年，新光三越攜手打造全台寶可夢盛會。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲週年慶期間全館累計消費滿5,000元，即可獲得5,000點skm points。（圖／新光三越提供）

新光三越台北南西店2026年週年慶今（1）日正式開跑，搶攻全台首波週年慶商機。今年南西店最大亮點，就是歷經超過半年籌備，完成近10年來最大幅度改裝，從一館B1至4樓一路延伸至三館，整體櫃位大洗牌，累計超過100櫃全新登場，從美妝、服飾到生活家用品全面升級，搭配週年慶點數回饋，祭出多項限時優惠搶客。今年新光三越南西店祭出多重點數回饋，週年慶期間全館累計消費滿5,000元，即可獲得5,000點skm points，且可累計贈送；化妝品單筆滿2,000元，同樣送2,000點skm points。名品、大家電、法雅客及[i]Store則有不同回饋，單筆消費滿1萬元送5,000點skm points，而且首7日再加碼skm pay獨享優惠，指定業種單筆滿1萬元最高可送10,000點skm points，同樣可累計贈送。南西店更祭出高額消費限定好禮，首4日推出獨家卡友禮，會員持skm pay於當日累計消費滿35萬元，即可獲得Apple Watch Series 12或Dyson HD17輕量吹風機；若消費滿60萬元，則可獲得Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器。另外，10月9日至10月12日推出「會員獨享百倍奉還」活動，10月8日起即可線上扣點兌換，會員只要扣50點skm points，就能兌換500元美麗抵用金，限時回饋再放大。◾ Lancôme 小黑瓶發燒組｜10/1～10/4特價4,185元，價值12,000元，35折，限量60組。內容：超極限肌因賦活露50ml＋7ml×10◾ Estée Lauder 無敵膠原家族日夜保養組特價5,600元，價值9,832元，57折，限量50組。內容：年輕無敵一夜修護膠原霜75ml＋15ml×2＋膠原霜15ml×2◾ SHISEIDO 紅色超導奇蹟露排隊組特價2,880元，價值8,497元，34折，限量30組。內容：紅色活酵超導奇蹟露145ml＋70ml×2◾ KIEHL'S 金盞花化妝水買1送10特價2,385元，價值5,850元，41折，限量50組。內容：金盞花精華修護化妝水500ml＋40ml×10