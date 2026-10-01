有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，目前有台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店共計有4家分店，預計今年11月將開設第5家分店、即台北大巨蛋店。全台島語今（1）日11:00開放12月份所有分店的預約。《NOWNEWS今日新聞》整理訂位技巧、規則、平台與必吃菜色等資訊，一文掌握。
每個月的1日是島語開放全台4家分店預約座位的日子，今日10月1日將可開搶全台4家分店11月的座位預約，訂位方式、規則等資訊以下一次完整披露。
🟡「島語」4家分店如何訂位？注意事項一次看
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如10月1日上午11:00，就可預訂2026年12月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS今日新聞》記者多次吃過各家分店的經驗，並綜合網友的分享，整理出島語的必吃攻略。
首先許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
現切肋眼牛排、羊排與戰斧豬排 肉控必吃
燒烤區菜色也值得一嘗，像是加了酒蒸烤過的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。
中式料理區則有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
饗賓集團旗下6大buffet農曆過年預訂 今日開跑
另外，饗賓集團旗下6大品牌的buffet公布2027農曆春節位子開搶日期！饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集、URBAN PARADISE和果然匯的過年訂位包含2月4日（小年夜）至2月10日（初五），也於今（1）日10:00開跑，優先提供iEAT饗愛吃黑卡會員預約，10月8日10:00則是開放金卡會員，10月15日10:00則是開放所有人都能訂位，目前規定，都只能透過電話預訂。饗賓也提醒，6個品牌都要先支付訂金，訂位完成後，請於指定時間內完成預付，逾期視同放棄，座位將會釋出，不另行通知。
🟡饗賓集團旗下 6 大 Buffet 品牌農曆春節預訂訊息一覽：
⏹︎會員開搶日：
2026年10月01日10:00：iEAT 黑卡會員優先電話訂位
2026年10月08日10:00：iEAT 金卡會員優先電話訂位
2026年10月15日10:00：全面開放大眾電話訂位
⏹︎訂金規定：
饗食天堂、果然匯：1 至 2 人用餐每組預收 1000 元；3 人（含）以上統一預收 2000 元。
饗饗、旭集、URBAN PARADISE、饗 A Joy：每人預收1000元（含 0-12 歲孩童）。
⏹︎餐價：
果然匯：858元+10%至 918元+10%
饗食天堂：1388元+10%至 2088元+10%
饗饗、旭集、URBAN PARADISE：2490元+10%~3290元+10%
饗 A Joy：3880元+10%~4880元+10%
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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🟡「島語」4家分店如何訂位？注意事項一次看
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如10月1日上午11:00，就可預訂2026年12月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS今日新聞》記者多次吃過各家分店的經驗，並綜合網友的分享，整理出島語的必吃攻略。
首先許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
現切肋眼牛排、羊排與戰斧豬排 肉控必吃
燒烤區菜色也值得一嘗，像是加了酒蒸烤過的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。
中式料理區則有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
饗賓集團旗下6大buffet農曆過年預訂 今日開跑
另外，饗賓集團旗下6大品牌的buffet公布2027農曆春節位子開搶日期！饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集、URBAN PARADISE和果然匯的過年訂位包含2月4日（小年夜）至2月10日（初五），也於今（1）日10:00開跑，優先提供iEAT饗愛吃黑卡會員預約，10月8日10:00則是開放金卡會員，10月15日10:00則是開放所有人都能訂位，目前規定，都只能透過電話預訂。饗賓也提醒，6個品牌都要先支付訂金，訂位完成後，請於指定時間內完成預付，逾期視同放棄，座位將會釋出，不另行通知。
🟡饗賓集團旗下 6 大 Buffet 品牌農曆春節預訂訊息一覽：
⏹︎會員開搶日：
2026年10月01日10:00：iEAT 黑卡會員優先電話訂位
2026年10月08日10:00：iEAT 金卡會員優先電話訂位
2026年10月15日10:00：全面開放大眾電話訂位
⏹︎訂金規定：
饗食天堂、果然匯：1 至 2 人用餐每組預收 1000 元；3 人（含）以上統一預收 2000 元。
饗饗、旭集、URBAN PARADISE、饗 A Joy：每人預收1000元（含 0-12 歲孩童）。
⏹︎餐價：
果然匯：858元+10%至 918元+10%
饗食天堂：1388元+10%至 2088元+10%
饗饗、旭集、URBAN PARADISE：2490元+10%~3290元+10%
饗 A Joy：3880元+10%~4880元+10%
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！