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言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信《F✦FOREVER恆星之城》旗艦版，近日在杭州奧體中心體育場開唱，驚喜邀請到庾澄慶擔任嘉賓，他一上台便故弄玄虛地說：「聽說你們一路下來都沒唱過那首歌，今天這版本可以讓我有不同感受。」當經典歌曲〈情非得已〉音樂一下，立刻掀起全場歌迷跟著大合唱。《F✦FOREVER恆星之城》旗艦版近日在杭州登場，不僅首唱新歌〈我只想〉，還預告由蕭秉治替他們量身打造的歌曲〈今夜讓我帶你高飛遠走〉即將推出，讓粉絲們期待不已。而阿信也搭上夯劇《早春晴朗》話題說：「經過今天後，都知道四位是如此珍惜舞台，還會驚喜連連，現在流行強迫，現在流行霸總，有什麼比一個Luke更厲害、台上有四個Luke！」此外，在言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信力邀下，「哈林」庾澄慶抽空前來擔任嘉賓，除了合唱〈第一時間〉，還帶來經典歌〈情非得已〉，讓《流星花園》再次掀起全場回憶殺，全場跟著一起大合唱。受邀擔任演唱會嘉賓，庾澄慶笑說：「我很緊張，我也很努力，一直在練！」最後五人也留下紀念的大合照。值得一提的是，開演前天空突然下起暴雨，久等的歌迷不畏傾盆大雨熱情應援，幸運的是在開演前雨忽然全停，庾澄慶下台前開玩笑說：「幸好是我來雨就停了，如果是蕭敬騰……。」逗笑全場。《F✦FOREVER恆星之城》旗艦版打造許多亮點，包括全新巨幕新舞台、帥氣造型、全新驚喜曲目、四人SOLO改版精彩演出、全方位環場「逐星號」閃耀登場，將帶給粉絲們意想不到的驚喜，11/28、11/29將登上台北大巨蛋。