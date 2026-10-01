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芝加哥白襪隊今（1）日於美國職棒大聯盟（MLB）外卡系列賽第2戰，在客場以7：3擊敗休士頓太空人，以2連勝之姿強勢挺進分區系列賽。儘管日籍巨星村上宗隆本場比賽5打數沒有安打，但他賽後在香檳浴中依舊展現了幽默感，直言自己今天就是負責在一壘接球而已，自嘲未能在打擊端為球隊做出貢獻。接下來即將對上克里夫蘭守護者，村上也希望能一掃未能分區封王的悔恨，成為復仇對手。本場比賽白襪隊在首局就展現驚人火力，打下4分大局奠定勝基。雖然太空人隨後苦追至1分差，但白襪在6局上靠著邁德洛斯（Chase Mydros）的3分砲鎖定勝局。這是白襪隊自2005年奪得世界大賽冠軍後，睽違21年再度於季後賽系列賽中勝出。他們將在台灣時間4日開打的分區系列賽中，迎戰同屬美聯中區的冠軍隊伍克里夫蘭守護者。擔任先發第4棒一壘手的村上宗隆，本場比賽表現不盡理想，5次打擊繳出白卷，吞下3次三振。不過這絲毫沒有影響他慶祝晉級的好心情。在賽後的香檳浴中，全身濕透的村上接受日本媒體訪問時大喊：「臉好痛！」隨後更展現了招牌的幽默感：「今天我什麼都沒做！就只是在一壘接球而已！」除了日本媒體，村上在香檳浴中也成為美國媒體追逐的焦點。根據美國棒球媒體「Talkin' Baseball」分享的影片，村上在接受女記者訪問時不停大喊「乾杯」，並用英文笑稱：「今天...不，明天一定會宿醉！這是派對！」在訪問最後，他甚至對著鏡頭大喊「I don't speak English!（我不會說英文）」，逗得轉播單位的主播與球評哈哈大笑。被問及給球隊至今的表現打幾分時，村上滿臉笑容地回答「100分」。展望接下來將對決同分區死敵守護者隊，村上收起玩笑，展現強烈企圖心：「我們心中還有錯失分區冠軍的悔恨，接下來的比賽，我們希望能向大家證明我們才是更強的球隊。」