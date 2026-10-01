台中市10月起推出兩項交通福利新制，敬老愛心卡與好孕專車同步加碼，從長輩、身心障礙者到孕媽咪，透過提高計程車補助額度及增加乘車趟次，減輕市民日常外出及就醫的交通負擔。
台中市社會局長廖靜芝表示，敬老愛心卡自10月1日起搭乘計程車，每趟折抵金額由85元提高至100元，額度為六都最高。目前全市約54萬人持有敬老愛心卡，每月享有1000元點數，原住民長者則為1500元，可用於公車、客運、捷運、火車、計程車、衛生所、合約診所及國民運動中心等。
廖靜芝指出，近年敬老愛心卡搭乘計程車人次持續增加，對行動較不方便或住家距離公車站較遠的長輩而言，計程車提供另一項交通選擇。目前已有12家合作車隊、逾5000輛計程車加入服務。
除了長者交通福利升級，台中市好孕專車也從10月1日起加碼。每趟最高補助由200元提高至250元，補助趟次從30趟增加至40趟，最高補助金額達1萬元，額度為六都第一，讓孕婦產檢及日常移動多一層交通支持。
社會局表示，好孕專車去年7月上路，今年5月再納入多元計程車，整體服務量能提升65%，目前已有超過1萬名孕婦申請通過，服務趟次突破12萬。民眾可透過「台中通」APP線上申請及使用乘車金，減少紙本作業。
市府表示，這次兩項措施同時調整，分別從「照顧長者」與「支持育兒」面向提供交通協助，在財政可負擔範圍內增加補助額度與使用彈性，盼降低家庭交通支出。
社會局提醒，敬老愛心卡搭乘合作計程車時，可先透過電話或APP預約，並告知使用敬老愛心卡，或認明車身貼有「歡迎使用敬老愛心卡」標誌；若車資超過折抵額度，將由卡片電子錢包餘額支付，不足部分再以現金支付。
社會局官網( https://www.society.taichung.gov.tw/2956141/post )。
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除了長者交通福利升級，台中市好孕專車也從10月1日起加碼。每趟最高補助由200元提高至250元，補助趟次從30趟增加至40趟，最高補助金額達1萬元，額度為六都第一，讓孕婦產檢及日常移動多一層交通支持。
社會局表示，好孕專車去年7月上路，今年5月再納入多元計程車，整體服務量能提升65%，目前已有超過1萬名孕婦申請通過，服務趟次突破12萬。民眾可透過「台中通」APP線上申請及使用乘車金，減少紙本作業。
市府表示，這次兩項措施同時調整，分別從「照顧長者」與「支持育兒」面向提供交通協助，在財政可負擔範圍內增加補助額度與使用彈性，盼降低家庭交通支出。
社會局提醒，敬老愛心卡搭乘合作計程車時，可先透過電話或APP預約，並告知使用敬老愛心卡，或認明車身貼有「歡迎使用敬老愛心卡」標誌；若車資超過折抵額度，將由卡片電子錢包餘額支付，不足部分再以現金支付。
社會局官網( https://www.society.taichung.gov.tw/2956141/post )。