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杜拜航空一架飛往以色列的客機，9月30日驚傳駕駛艙衝突，機長受傷染血，飛機緊急改降沙烏地阿拉伯。杜拜航空宣布暫停所有往返以色列的航班，直到相關調查釐清事發經過。杜拜航空表示，9月30日的FZ1073航班事件發生後，公司經與相關單位協調，決定暫停往返以色列的航班，後續會根據調查進度及結果，重新評估停飛安排。這起事件發生在FZ1073從杜拜飛往特拉維夫途中，以色列官員表示，副機長涉嫌在駕駛艙內攻擊機長，導致客機在短時間內急降近1萬4000英尺。乘客與機組人員隨後進入駕駛艙，制伏施襲者，由另一組機組人員接手操控飛機，先將飛機降落在沙烏地阿拉伯塔布克，乘客之後再搭乘杜拜航空安排的替代航班返回以色列。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開稱讚協助制伏攻擊者的乘客，將其形容為英雄；以色列國防部長卡茲（Israel Katz）更將事件描述為有恐怖攻擊的意圖。不過，杜拜航空強調，目前真正原因仍不清楚，呼籲外界先不要過早臆測。除了杜拜航空暫停所有往返以色列的航班，阿聯酋航空也宣布，先喊卡與杜拜航空聯營的往返特拉維夫航班，直到另行通知。阿聯酋航空表示，已經在前往特拉維夫途中、目的地為特拉維夫的旅客，航空公司將協助完成行程；尚未出發的旅客則暫時不會被接受搭乘。原文連結：