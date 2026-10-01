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擴充票組合包10/29推出 贈樹果家具特典

▲購買《Pokémon Pokopia ＋ 擴充票》，即可獲贈購買特典「樹果家具組合」。（圖／寶可夢官方提供）

▲《Pokémon Pokopia擴充票》將推出3彈更新內容。（圖／寶可夢官方提供）

秋季活動10/17登場 收集棒棒糖換深夜主題家具

▲《Pokémon Pokopia》秋季活動「幫南瓜精收集棒棒糖」17日登場。（圖／寶可夢官方提供）

《Pokémon Pokopia ＋ 擴充票》相關資訊

株式會社寶可夢宣布，寶可夢慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》與付費新增內容《Pokémon Pokopia擴充票》將推出合而為一的盒裝版遊戲《Pokémon Pokopia ＋ 擴充票》，確定於10月29日發售，目前已開放預購。另外，遊戲內秋季遊戲限定活動「幫南瓜精收集棒棒糖」，將於10月17日5點至11月1日4點59分登場！玩家只需先把遊戲更新至Ver.2.0.1，並完成寶可夢中心重建與學習索羅亞的「模仿」招式，即可收集「南瓜棒棒糖」兌換深夜慶典主題家具，並與南瓜精、南瓜怪人成為朋友。《Pokémon Pokopia》與付費新增內容《Pokémon Pokopia擴充票》合而為一的盒裝版商品，確定於2026年10月29日發售，只要有本商品即可一次享受《Pokémon Pokopia》中從零打造新生活的樂趣，以及在《擴充票》內容。只要購買《Pokémon Pokopia ＋ 擴充票》，即可獲贈購買特典「樹果家具組合」，以樹果主題的可愛家具為城鎮增添更豐富擺設。《Pokémon Pokopia》是2026年3月5日全球同步發售的Nintendo Switch 2遊戲，發售4個月後，迅速累積500萬份銷售量，玩家們要在遊戲中扮演變身成人類樣子的百變怪，透過和寶可夢成為朋友，和寶可夢們建造出適合居住的環境。付費新增內容《Pokémon Pokopia擴充票》，預計發布3彈新增內容，目前第1彈「冒泡泡海底的城鎮」已經推出，玩家們可在海中打造城鎮，第2彈會新增要素「飾品」，預計在2026年冬季發布，第3彈則預計會有新城鎮、家具等，預計在2027年發布。10月萬聖節來臨，《Pokémon Pokopia》也預計在10月17日推出「幫南瓜精收集棒棒糖」秋季活動，遊戲中也變得相當有萬聖節氣氛，南瓜寶可夢「南瓜精」會來到玩家的城鎮，玩家們可參加活動，和南瓜精成為朋友，收集在活動期間可獲得的特別物品「南瓜棒棒糖」，就能交換成以深夜的慶典為主題的家具等物品，使用交換的物品來打造棲息地，還能和南瓜怪人成為朋友。10月17日5：00〜11月1日4：591、下載遊戲軟體的更新資料（Ver.2.0.1），可從HOME選單的「選項」確認遊戲軟體版本是否為「Ver.2.0.1」。2、若要遊玩本活動，必須先實現城鎮的「重要的願望」中的重建「寶可夢中心」，以及從「暗沉沉海邊的城鎮」的「索羅亞」學會招式「模仿」，在11月1日當天滿足上述條件，也可開啟本活動。活動不會在「雲島」與「冒泡泡海底的城鎮」發生。3、確保Nintendo Switch 2主機的日期時間與現實世界一致。若主機的日期時間與活動期間不符，則無法開啟本活動。4、確保在Nintendo Switch 2主機連接到網路的狀態下啟動遊戲軟體。若標題畫面的遊戲版本顯示為「Ver.2.0.1」，活動就會自動開啟。2026年10月29日2026年10月1日2920元Nintendo Switch 2©2025 Pokémon.©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.