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▲桃園已於今年4月起開放大重機停放路邊機車格，車身較長者可斜停2格僅收1格錢。（圖／桃園市政府提供）

重型機車可停公有路邊收費機車格 停放方式與收費一次看

未成年無照駕駛需聽講習課 家長也要參加

營業用車輛牌照稅開徵 期限到11月2日

10月1日起多項新制正式上路！台北市停車管理工程處公布，大型重型機車停放新措施，自10月6日起開放全市約6萬3000席公有路邊收費機車格供紅、黃牌大型重機停放，重機可斜停占用2格，採每次40元計費。但此次未納入未收費巷弄免費機車格以及特殊禁停路段，若誤停，警方將依《道路交通管理處罰條例》第56條，針對不依規定車種、位置或方式停車，處以600元至1200元罰鍰。繼桃園市自2026年4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，還有新北市交通局於2026年7月1日起，全面開放全市 1.6 萬餘格路邊收費機車格供大型重機停放。台北市停管處也最新宣布，「機車與大型重機共用格位的試辦計畫2.0」，自2026年10月6日起，全面開放轄內約6.3萬個公有路邊收費機車格，供紅、黃牌大型重機合法停放。依新制規定，重機可採斜停占用2個機車格方式停放，並以計次方式收費，每次 40元。若以每月上班24天計算，每月停車費約960元，相較路外停車場平均每月約2400元，可減少約1440元停車支出。不過，若重機車身較大，或因加裝後箱等設備無法停入機車格，仍可選擇停放汽車格，並依汽車停車費率計費。停管處也提醒，本次全面開放僅限「公有路邊收費機車格」，並非所有機車停車位都適用。若將紅黃牌重機停放於未收費巷弄免費機車格，或特殊禁停路段，警方將依《道路交通管理處罰條例》第56條，針對不依規定車種、位置或方式停車，處以600元至1200元罰鍰。另外，駕照管理也有新變化。公路局自9月30日起實施「重大違規再犯講習」，未滿18歲無照駕駛再犯者，須接受6小時講習，家長也必須一同參加。酒駕再犯講習則從原本12小時延長至15小時。此外，1年內曾接受講習後又再犯者，講習時數也從4小時提高至6小時，估計約2.8萬人受到新制影響。並提醒營業用車輛下期使用牌照稅自10月1日起開徵，原訂10月31日截止，但因適逢假日，繳納期限順延至11月2日。民眾可透過線上查繳、行動支付、信用卡、ATM或金融機構繳納，稅額3萬元以下也可至四大超商繳費。逾期繳納將依規定加徵滯納金，逾30日仍未繳清者，將移送強制執行，民眾收到稅單後應留意期限。