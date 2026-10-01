「彩雲颱風」今（1）日凌晨2時生成，中央氣象署預報員張承傳表示，颱風受太平洋高壓導引，路徑將由西轉北，朝日本東南方海面前進，強度有機會挑戰強颱，對台無直接影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇則指出，彩雲颱風會間接促使東北季風影響延長，明（2）日起桃園、大台北、宜蘭及東部降雨增多。
彩雲颱風今晨生成 路徑明起大轉彎北上
張承傳說明，今天凌晨2時，位於關島東北方海面的熱帶性低氣壓，已經增強為今年第26號颱風「彩雲」，今天上午距離台北東南東方還有2970公里，並以每小時16轉13公里速度，向西進行。
彩雲颱風路徑主要受到太平洋高壓導引，今天會穩定偏西移動，明天則會出現向北轉彎的情況，最終目的地預估是日本東南方海面，由於距離台灣超過2000公里，因此不會有直接影響，和日本陸地也相對較遠，影響不大。
彩雲颱風無影響 東北季風接力到下周
彩雲颱風發展條件佳，有機會挑戰強颱，吳聖宇則提及，彩雲颱風是一個環流範圍相當大的系統，幸好目前來看將是遠海北上，不會靠近台灣，環流對台灣也沒有影響，反而會間接促使下週台灣附近維持很長一段時間的東北季風。
今天下午到晚間，台灣附近的風向就會逐漸轉為偏北到東北風，白天各地晴到多雲，今晚迎風面北海岸、東北角、宜蘭一帶會開始降雨，明後天桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、北部降雨增多，其中在基隆北海岸、東北角以及宜蘭一帶有局部較多的累積雨量。
吳聖宇指出，周日（10月4日）東北季風減弱，風向略偏東，迎風面地區仍有降雨，不過降雨的情況會較為減少，下周一（10月5日）則是另一波較強東北季風南下，迎風面地區降雨會再度轉趨明顯，並有局部較大累積雨量發生機會。
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張承傳說明，今天凌晨2時，位於關島東北方海面的熱帶性低氣壓，已經增強為今年第26號颱風「彩雲」，今天上午距離台北東南東方還有2970公里，並以每小時16轉13公里速度，向西進行。
彩雲颱風路徑主要受到太平洋高壓導引，今天會穩定偏西移動，明天則會出現向北轉彎的情況，最終目的地預估是日本東南方海面，由於距離台灣超過2000公里，因此不會有直接影響，和日本陸地也相對較遠，影響不大。
彩雲颱風發展條件佳，有機會挑戰強颱，吳聖宇則提及，彩雲颱風是一個環流範圍相當大的系統，幸好目前來看將是遠海北上，不會靠近台灣，環流對台灣也沒有影響，反而會間接促使下週台灣附近維持很長一段時間的東北季風。
今天下午到晚間，台灣附近的風向就會逐漸轉為偏北到東北風，白天各地晴到多雲，今晚迎風面北海岸、東北角、宜蘭一帶會開始降雨，明後天桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、北部降雨增多，其中在基隆北海岸、東北角以及宜蘭一帶有局部較多的累積雨量。
吳聖宇指出，周日（10月4日）東北季風減弱，風向略偏東，迎風面地區仍有降雨，不過降雨的情況會較為減少，下周一（10月5日）則是另一波較強東北季風南下，迎風面地區降雨會再度轉趨明顯，並有局部較大累積雨量發生機會。