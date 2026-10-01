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美國職棒大聯盟（MLB）外卡系列賽中，以81勝81敗驚險闖進季後賽的休士頓太空人隊，在主場大金公園球場（Daikin Park）遭到芝加哥白襪隊直落二橫掃出局。面對季後賽迅速打包回家的結局，外媒《Heavy Sports》引述分析指出，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）帥位不保，極有可能成為今年休賽季第一位遭到解僱的大聯盟總教練。太空人隊本季打得掙扎，例行賽僅勉強維持5成勝率闖入季後賽，原本盼望能在季後賽上演驚奇，不料首輪面對白襪隊竟毫無還手之力、連敗兩場遭到淘汰。賽後艾斯帕達受訪時無奈表示：「他們執行得非常好，我們的打擊完全沒能發揮作用。」美媒《FanSided》知名專欄作家埃爾曼（Jake Elman）直言，艾斯帕達在進入季後賽前就非常清楚，自己必須帶領球隊走出一趟更遠的季後賽旅程，才能證明自己對球隊而言是不可或缺的，如今顯然徹底砸鍋：「這全都是他的錯嗎？當然不是。這是一支陣容老化、結構失衡且漏洞百出的球隊，換作任何教練恐怕都難以化解。但艾斯帕達執教期間也從未展現過卓越的執教光環，說到底，球隊管理層很難不對教練團進行大換血。」事實上，太空人球團早在2026年球季季中就開除團隊總管布朗（Dana Brown）。埃爾曼分析指出，按照大聯盟球隊營運慣例，不論未來是哪一位新任高層接手，都必然會希望找來一位屬於自己體系的全新總教練接掌兵符。自從前傳奇名帥貝克（Dusty Baker）退休交出棒子後，艾斯帕達接棒以來表現始終未能達到外界對這支前冠軍勁旅的期待。雖然投手陣容本季並未給予他足夠的火力與戰力支援，但當球隊陷入集體低潮與敗仗時，所有的指責與後果終究會落在總教練身上。外界普遍預期，隨著新球季週期的開啟，艾斯帕達離隊已成倒數計時。