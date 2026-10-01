我是廣告 請繼續往下閱讀

競選照遭酸「直接換人種」 潘素霞曬35年前舊照

「SO HOT」不是喊辣 是「素霞」台語諧音

年輕時主持穿得辣 不少人直接叫她「SO HOT姊」

許庭瑄也被點名修圖 回應：我是美容老師

2026九合一選舉進入倒數，各地參選人的競選看板也蔚為話題。有民眾近日發現，屏東潮州鎮長參選人潘素霞看板照片疑似修圖「修很大」，不過，潘素霞隨即曬出35年前赴英國遊學的照片，以及現在的素顏照回應，強調看板並非AI生成，只是多年來風吹日曬、四處服務，讓外貌留下歲月痕跡。除此之外，她的競選看板也寫下與「素霞」台語發音相近的「SO HOT」標語，意外讓她的「SO HOT姊」綽號掀起熱議。民眾近日看到潘素霞看板照片後在Threads上發文調侃「直接換人種」、「這個我也有嚇到」，質疑競選照過度修圖。面對外界討論，潘素霞則大方在臉書公開35年前帶著女兒前往英國遊學的照片，再對照自己現在拍攝的素顏照與競選看板照表示：「Po上35年前帶著女兒到英國遊學的畫面，再比照今日拍攝的素顏照與妝扮看板照片（不是AI照），其實還是真情、真心不變。」潘素霞也提到，她數十年來365天全年無休，騎車到處服務慰問，「的確在風吹日照之下讓自己滄桑許多」，但她相信這不會影響鄉親對她的認同與肯定。另外，潘素霞掛在潮州街頭的大型看板上寫著「SO HOT」，旁邊還搭配紅色愛心，也引起熱議。不少民眾第一眼以為是在強調「很熱」、「很辣」，直到看到旁邊的「潘素霞」姓名，才發現是取自「素霞」的台語諧音。潘素霞表示，「潘素霞本身台語叫做『SO HOT』俗又有力」，加上先生與女兒都是英文老師，她也想替自己取一個英文名字，因此乾脆把「素霞」轉化成「SO HOT」。加上一顆愛心放在旁邊，希望傳達「裡面很熱」、也就是「很熱心」的意思。潘素霞透露，自己年輕時曾在舞台上主持，當時每天穿得比較火辣，也會向大家介紹自己的英文名字叫「SO HOT」，久而久之，不少年輕人就直接稱她為「SO HOT姊」。除了「SO HOT姊」之外，她在地方還有另一個綽號「小白」，因為平時常騎著愛車「小白」穿梭潮州各里，走訪地方、服務鄉親。而潘素霞過去曾擔任公所鎮長室秘書，熟悉公所各項業務，也長期投入地方服務。她後來在丈夫鼓勵下投入選舉，首次參選鎮民代表時拿下約2700票，之後再挑戰潮州鎮長。至於另一名被民眾質疑修圖還有雲林斗六市三平里里長參選人許庭瑄，並將她的競選照與本人照片放在一起比較，認為競選照呈現出瓜子臉、公主頭等效果，與實際樣貌有不小差距，甚至有人調侃「應該有差到30歲」。根據《中視新聞》報導，許庭瑄對此幽默回應，因為自己是美容老師，所以「要美化自己，也要美化別人」。