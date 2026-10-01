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身為「學霸」的民進黨桃園市長參選人黃世杰，其學經歷受到關注，有網友近期討論起黨台北市長參選人沈伯洋與黃世杰在台大同家族的故事，前總統陳水扁也特別留言提及，「阿扁都用當年市長獎認證了，這次遇到這位杰哥別再喊不要了喔」，引發熱議。黃世杰過往擔任桃園市立委、法務部次長時，高學歷、完整經歷受到討論，此次代表民進黨參選桃園市長，提出「心桃園 動起來」競選主軸，直指現任市長張善政施政散漫、漠不關心，力拚重拾桃園光榮感。有網友近日在網路提及黃世杰與沈伯洋在台大同家族的故事，並附上黃世杰拿著建中畢業市長獎的獎狀，當時的市長正是陳水扁；卻意外「釣出」陳水扁留言強調，他都用當年市長獎認證了，這次遇到這位「杰哥」別再喊「不要」了喔，請桃園鄉親把未來市長獎的位置名稱變成黃世杰吧！對於學歷受到討論，黃世杰謙虛回應，他在讀書求學時證明他很認真、把每件事情做好，才有這樣成績，但他也在後來工作過程中，證明他有能力協調、聽取基層意見，所以才能在立法院通過法案，在桃園市政府跨局處翻新升格後的法令，期盼市民能夠看到他是有活力、決斷力、協調力，且「有意願」來帶領桃園的候選人。