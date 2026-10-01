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拿「韓流」對比「洋流」 柯文哲提醒別被現場聲勢帶著走

下屆台北市長選舉吹起「洋流」，聲勢更從台北外溢全國，綠營士氣大振。台灣民眾黨創黨主席柯文哲拿2020年總統大選的「韓流」經驗，對比如今的「洋流」，提醒造勢聲勢與實際支持度可能存在落差，直言「如果有500人圍著你在喊凍蒜，你以為全世界都支持你，後來發現就只有那500人。」藉此提醒同溫層效應。柯文哲今（1）日一整天都在彰化市，陪同縣議員吳韋達等民眾黨參選人掃街。面對媒體詢問，台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」是否為假新聞，以及現場聲勢與實際民調是否存在落差，柯文哲表示，政黨本身具有一定的動員實力，可以透過組織運作營造出一定聲勢，「看起來好像人很多」。柯文哲接著以「韓流」對比「洋流」，表示2020年總統大選期間，韓國瑜每一場造勢活動都有好幾萬人，如果對照實際民調數字，就會發現「其實並不像看到的那樣！」他說，因此有一句話很重要，「如果有500人圍著你在喊凍蒜的時候，你以為全世界都支持你，結果後來發現就只有那500人。」柯文哲說，一般而言，網路聲量調查及民調可以提供相對客觀的資訊，也能進一步進行數據分析；至於造勢現場的熱絡程度，他則認為「局部跟全面還是有差別的。」