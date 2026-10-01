我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最新公布8月個人消費支出（PCE）物價指數顯示，通膨沒有想像中那麼兇猛，市場對美國聯準會（Fed）10月升息預期降低，但強勁勞動市場及經濟成長數據，還是有潛在升息可能，美元指數反彈續站穩101，加上台股不給力漲幅有限，新台幣兌美元今（1）日早盤貶破31.9元，來到31.92元，貶值6.8分。就國際匯市來看，美元指數在觸及101.61後，一度回落至101.17，但目前又反彈回到101.51附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元也從157.33貶回158.136，目前在158.043附近，韓元兌美元亦從1355.75拉回至1362.88，離岸人民幣兌美元也從6.708進一步下探6.7116。至於新台幣兌美元今日早盤以31.87元、貶值1.8分開出，由於美元指數反彈站穩101，亞洲主要貨幣兌美元也走弱，加上台股漲幅也有限，新台幣隨後再貶破31.9元，一度來到31.92元，貶值6.8分，目前在31.905元盤整。