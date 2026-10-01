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堪薩斯州眾議員：台美關係至關重要

外交部政務次長陳明祺於昨（30）日款宴「全美議會交流理事會」（ALEC）訪問團，雙方就台美經貿投資、能源韌性、人才培育及中國影響力等議題深入交換意見。陳明祺並感謝ALEC近年持續通過友台決議，重申《台灣關係法》及「六項保證」的重要性，反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並堅定支持台灣國際參與，充分彰顯台美共享的民主價值。陳明祺也指出，台灣已躍升為美國第4大貿易夥伴，期盼持續深化台灣與美國各州在半導體、資訊安全及先進製造等領域的實質合作，並透過「台美教育倡議」強化教育交流與人才培育，共同打造具韌性的非紅高科技供應鏈。訪團團長、ALEC「國際自由中心」主席暨堪薩斯州眾議員Pat Proctor感謝我國政府邀請，並表示ALEC通過的各項友台決議，具體展現美國各州議員對台灣的堅定支持。Proctor主席強調，台美關係至為重要，雙方緊密合作將為未來經濟發展開創重要契機，期盼在既有投資與交流的良好基礎上，持續擴大經貿、科技及安全等領域的合作，並願積極促進台美夥伴關係。此次訪團成員來自愛荷華州、堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、德州及西維吉尼亞州。外交部將持續與美國各州交流，拓展雙方在經貿、科技及教育等跨領域的合作，共創互惠夥伴關係。