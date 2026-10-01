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中國劇《無可替代》由魏大勛、趙今麥主演，其中魏大勛近年靠《我的人間煙火》「孟宴臣」翻紅，讓不少觀眾重新認識他的演員身分。不過其實魏大勛背景相當特別，他曾在2014年至2017年簽約韓國三大經紀公司之一的JYP娛樂，不只是JYP演員部簽下的首位中國演員，還曾與TWICE周子瑜、GOT7王嘉爾、2PM等人同門，堪稱是周子瑜的師兄。魏大勛1989年出生，畢業於中央戲劇學院表演系本科班，2008年以網路劇《蘇菲日記》出道。外界過去多半熟悉他在綜藝節目中的幽默形象，但其實他曾被韓國JYP娛樂相中，並於2014年正式簽約。當時JYP娛樂旗下已有2PM、Wonder Girls、Miss A、GOT7等藝人，後續也推出TWICE，周子瑜同樣是JYP旗下藝人。魏大勛簽約後，便成為周子瑜、王嘉爾等人的同門師兄，也因為他是JYP演員部首位中國演員，當年一度被外界形容是JYP拓展中國演員市場的重要棋子。魏大勛與JYP的緣分，和2PM成員尼坤有關。兩人曾合作校園劇《一又二分之一的夏天》，並在拍攝過程中成為好友。後來在尼坤牽線下，加上JYP當時有意進軍中國市場，魏大勛便正式加入JYP。簽約後魏大勛不只單純以演員身分發展，當時公司也希望將他往全方位藝人方向培養。他一度被視為「Rain接班人」栽培。雖然魏大勛後來曾澄清自己並沒有在韓國當過練習生，但JYP對他確實相當重視。當年他宣傳電影《梔子花開》時，JYP社長朴軫永還特別錄製影片，用中文替他打氣宣傳。魏大勛與王嘉爾也曾在節目中聊起JYP時期的趣事。王嘉爾回憶自己第一次在公司見到魏大勛時，對方翹著二郎腿，看起來相當有大前輩氣場，讓他印象很深。這段前後輩往事後來也經常被粉絲拿出來討論。不過受到當時大環境與「限韓令」影響，魏大勛在中國的演藝發展受限。2017年與JYP合約到期後，他選擇不再續約，轉而成立個人工作室，正式獨立發展。離開JYP後，魏大勛活躍於各大綜藝節目，憑藉幽默感、反應快與親和力，在《明星大偵探》、《做家務的男人》、《拜託了冰箱》等節目中累積高人氣。不過綜藝表現太亮眼，也讓他一度被貼上「綜藝咖」標籤，演員身分反而被模糊。直到2023年，魏大勛在陸劇《我的人間煙火》中飾演「孟宴臣」，以金絲眼鏡、西裝造型與壓抑隱忍的演技爆紅，成功讓觀眾重新看見「演員魏大勛」。之後他也陸續以《志願軍：雄兵出擊》等作品受到肯定。如今魏大勛演出《無可替代》，也讓他的演藝背景再度被網友翻出。從中央戲劇學院科班出身，到簽約JYP成為首位中國演員，再到靠綜藝打開知名度、憑角色翻身，魏大勛的發展路線相當特別。不少觀眾也笑稱，沒想到《無可替代》裡的魏大勛竟然曾是周子瑜、王嘉爾的同門師兄，甚至還和JYP有這麼深的淵源，讓他的演藝經歷再添話題。