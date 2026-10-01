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由傳奇中路選手「Faker」李相赫領軍的韓國《英雄聯盟》國家代表隊，在亞運預賽首日展現壓倒性實力，以3連勝之姿輕鬆挺進四強。不過，對於這群習慣在晚間出賽的電競選手而言，迎戰「清晨的睡意」似乎比擊敗對手還要艱難。比賽期間，擔任替補中路的Faker在場邊閉目養神的畫面被媒體捕捉，引發熱烈討論，對此他本人也親自給出了解釋。Faker在抵達名古屋的第一天就曾坦言，能否成為「早睡早起的人」將是本次奪冠的關鍵。「因為這不是我們平時比賽的時間段，所以必須把起床時間提前6到7個小時才行，」Faker無奈地說。到了首日賽事，這份擔憂果然成真。面對早上9點就開打的緊湊賽程，即使是世界頂尖選手也忍不住頻頻打哈欠。轉播畫面甚至捕捉到Faker在比賽途中一度閉上雙眼的畫面，針對是否因為太睏而打瞌睡，Faker在接受韓媒SBS專訪時澄清：「剛才那並不是在打瞌睡，而是因為我在賽前一直有冥想的習慣，所以我是在冥想。」不過，在下午由其他隊友輪替上陣的比賽期間，難敵陣陣睡意的Faker，最終還是被捕捉到靠在牆上短暫闔眼歇息的真實模樣。Faker坦言：「我大概是早上6點半左右起床的。平時這個時間我才剛睡下沒多久，雖然沒有時差問題，但感覺就像是有時差一樣，要適應確實稍微有點困難。」儘管與睡魔進行了艱苦的搏鬥，韓國代表隊在賽場上依然是無敵的存在。他們在首戰僅耗時25分鐘便擊敗了同為金牌競爭者的中華台北隊，隨後面對實力較弱的印度隊僅用了18分鐘，接著又在22分鐘內輕取中國香港隊，以小組頭名之姿晉級四強。談到首日的完美戰績，Faker特別點出了與中華台北隊的交手：「對陣中華台北實際上是最重要的一場比賽，但選手們表現得太好了，並順利拿下勝利。這讓我感覺拿到金牌的機率又變高了，真的非常開心。」狀態絕佳的韓國代表隊將在明（1）日的四強賽中迎戰沙烏地阿拉伯隊，這支奪冠大熱門將繼續朝著連續3屆殺入決賽的目標發起強力衝擊。