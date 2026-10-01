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▲上海鄉村天母別館分店推出吃到飽模式，包含「陶甕醃篤鮮」在內的51道菜色通通都可無限續點。（圖／上海鄉村提供）

包含經典上海菜在內共計有51道料理 通通都可無限吃到飽

加碼招待 四人送烤方、六人再加火腿津白雞湯

▲上海鄉村的鎮店寶「招牌烤方」，皮油光晶亮，肉香氣逼人。（圖／上海鄉村提供）

添好運吃到飽新增至全台5家 每人699元

▲「添好運吃到飽」菜單一次看。（圖／翻攝自添好運FB）

老字號上海鄉村天母別館分店宣布，。51道中菜品項包括開胃菜、肉品、海鮮、時蔬、湯品、點心等，其中單點菜單上的陶甕醃篤鮮（原單點價488元）、蟹粉獅子頭（原單點價308元）、干絲牛肉絲（原單點價368元）等，活動期間都可無限續點；）。吃到飽活動即日起至10月29日的周一至周四推出，國定假日除外，成人每位988元+10%，需提前電話預約。上海鄉村提到，即便是吃到飽，餐點也是採現點現做方式，此次限定平日推出988元，能吃到多款上海鄉村的招牌功夫菜，通通都可無限續點。菜色包含費工熬煮的「陶甕醃篤鮮」，以老母雞高湯為底，加入家鄉肉、豬五花肉與竹筍、腐竹等煨煮，乳白的湯頭溫潤有味。另還有「蟹粉獅子頭」與「蟹粉燒豆腐」，獅子頭豐腴柔潤口感不失彈性，吸附了滿滿濃郁的蟹粉鮮味；滑嫩的豆腐則海味十足又下飯。其他菜色更有烤麩、鵝肝肴肉、蒜燒小黃魚、雪菜魚片、京醬肉絲、蔥開煨麵、白菜年糕、豆沙鍋餅等耳熟能詳的上海菜也一樣現點現做； 另還有爆炒乾鍋雞、脆皮土雞腿、黑松露嫩雞片等共計51道菜，通通一價到底無限續點。天母別館十月份推出的平日吃到飽活動，還規劃「加碼招待」機制。四人同行，每桌即招待一份招牌「經典烤方」。 若六人同行，除烤方再加碼招待一鍋鮮甜的「火腿津白雞湯」。另外，添好運「點心放題」再度宣布新的吃到飽優惠活動，這次一次公布10月、11月都有，且有優惠的門市從台北、台中、台南及高雄，共計有天母高島屋店、台中麗寶店、台中JMall店、台南小北門店及高雄SKM Park店合併共有5家，即日起開放1個月內預約。用餐場次部分，5家門市都是平日限定，所有分店用餐時間都是100分鐘，每人699元，叉燒包、燒賣皇、腐皮卷等通通吃到飽。場次也公開：：開放14:00至17:00場次，每時段限量20位；：開放14:00場次，每日限量20位；：開放14:00、15:40場次，每時段限量20位；⏹︎：開放14:00、16:00場次，每時段限量20位。店：從10月12日才開始於平日實施吃到飽優惠，開放時段為14:00，每日限量20位。