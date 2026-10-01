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國民黨主席鄭麗文29日在黨內立法實務研討會上，下令國民黨禁止幫民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台，更說新竹要力挺徐欣瑩到底，「包括我在內，不是任何人可以私相授受跟分贓的」藍白合僅限縣市長，一定要力挺黨籍議員。對此，日前曾對藍白合破局表示難過的前主席朱立倫說，團結地方，本來就是多一點包容，「大我大一點，小我小一點」，就能夠逐漸化解。鄭麗文日前在閉門會議上，下令竹北不可以幫邱臣遠站台，更說新竹一定要贏，這不是任何人可以私相授受跟分贓的，還說原則上只有縣市長開放，一定要力挺黨籍議員，黨規是不行，但大家各自選區看狀況，相挺可以三分力、五分力，大家自己拿捏。朱立倫今陪同李四川赴土城五穀先帝廟參拜暨土城公有零售市場、和平路市場掃街拜票，被問到是否擔憂藍白破局效應外溢，他說相信在黨中央的努力、擘劃下，各地選情一定會越來越好。朱立倫說，團結地方，不管是藍白、各派系，本來就是大家能夠多一點包容、少一點個人，「大我大一點、小我小一點」，就能夠逐漸化解。像是李四川在新北，也是能夠逐步地讓所有大家都能夠匯集、團結在一起，每個人都用這樣的心情的話，就可以把紛爭降到最低。