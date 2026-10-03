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▲Lulu（如圖）當年在節目中靠著「模仿陶晶瑩」一舉打開知名度，近年躍升主持小天后，今年再度憑著《綜藝大熱門》角逐金鐘獎。（圖／Lulu黃路梓茵臉書）

▲網紅莫莉長期活躍於時尚圈，經常能在各大時裝秀看見她的身影。（圖／莫莉臉書）

▲《大學生了沒》女神宋紀妍（右2）2013年與百億身家的新東陽少東麥升陽結婚後，將重心轉往家庭。（圖／翻攝自麥升陽IG@shenmai）

節目《大學生了沒》自2007年播出後，培育出許多演藝圈名人、主持人與網路創作者，被稱作「台灣藝人搖籃」，即使停播多年仍是許多觀眾心目中的經典，包括Lulu黃路梓茵、蔡阿嘎、峮峮、「Hold住姐」謝依霖、舒子晨、派翠克、時尚網紅莫莉、李唯楓、黃豪平、酷炫、張愛雅等人都曾是班底。其中，Lulu黃路梓茵、派翠克活躍於主持圈獲得金鐘獎肯定，峮峮則成為啦啦隊女神，而宋紀妍則於2013年閃嫁新東陽少東麥升陽，成為百億少奶奶。Lulu（黃路梓茵）當年在節目中靠著「模仿陶晶瑩」一舉打開知名度，毫無包袱的「女丑」形象深受觀眾喜愛，與吳宗憲、陳漢典一同主持《綜藝大熱門》後表現亮眼，近年躍升主持小天后，不僅主持三金等大型典禮，7次入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎的她，被吳宗憲稱為「臺灣新生代最具潛力的女主持人」，Lulu已2度奪下「綜藝節目主持人獎」，今年則再度憑著《綜藝大熱門》角逐金鐘獎；而個人生活中，她則於去年宣布與搭檔陳漢典結婚，愛情事業兩得意。「Hold住姐」謝依霖在《大學生了沒》中表演「一秒變格格」爆紅，頂著誇張妝容、將比基尼戴在頭上變身清朝格格，讓觀眾笑翻，諧星特質備受喜愛。2013年謝依霖參與中國電影《小時代》，劇中演出「唐宛如」一角，與郭采潔、楊冪、郭碧婷等女星合作，讓她在中國市場迅速累積知名度，也從諧星轉型演員。2018年謝依霖公布結婚生子的消息，之後短暫回歸家庭生活，於2023年才重返演藝圈，陸續加入實境秀等。派翠克靠著模仿走紅，受到主持人陶晶瑩重用成為固定班底，但從節目畢業後他並非一砲而紅，經歷低潮期的他在節目《熙娣想聊》中擔任保鏢綠葉，隨後正式成為《小姐不熙娣》助理主持人，與小S的互動、絕佳的場控與接梗能力讓他翻紅，並在去年奪下金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。近日派翠克被網友挖出輝煌事蹟，2012年曾經贏得紅牛世界紙飛機大賽（Red Bull Paper Wings）台灣區決賽的「花式飛行」冠軍，更代表台灣前往奧地利參加全球總決賽。啦啦隊女神峮峮也曾是《大學生了沒》固定班底，因甜美外型與氣質備受關注，被封為「四大冰山正妹」之一，之後她成為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，人氣擴及海外，甚至連日本媒體也爭相報導，堪稱最紅的啦啦隊女神，代言邀約不斷，今年世界棒球經典賽（WBC）期間，更因代言廣告與大谷翔平的賽事新聞版面相當，讓網友幽默笑稱是「精神勝利法」。近年峮峮踏入演藝圈，清新不做作的性格受到觀眾喜愛，今年也憑著《飢餓遊戲》入圍金鐘獎「實境節目主持人獎」。網紅莫莉自節目發跡後，長期活躍於時尚圈，以小麥色肌膚、自信健美的身材與大膽穿搭建立鮮明個人特色，經常能在各大時裝秀看見她的身影，甚至還PO出與安海瑟薇、麥莉希拉、影集《星期三》的亨特督漢（Hunter Doohan）、韓國男神李秉憲、TOP、及泰國鮮肉男星jeffsatur與jaylerr等巨星合照，目前IG則有著83.3萬人追蹤。宋紀妍以「海星」為名擔任節目固定班底，因外貌神似吳克群而引發話題，起初以模特兒身分活躍演藝圈，並跨足戲劇圈演出《華麗的挑戰》、《美味的想念》等作品，2013年與百億身家的新東陽少東麥升陽結婚後，將重心轉往家庭，日前宋紀妍生日時，老公麥升陽在臉書上發全家福照片放閃，40歲的她狀態仍保養得非常好，與過去在螢光幕前差別不大。