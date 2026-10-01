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蕭旭岑：鄭麗文、黃國昌關係「堅如磐石」

竹北爭議已「翻篇」 沒談好的地方就各自努力

柯文哲意見重要 正式協調仍是鄭麗文、黃國昌

蕭旭岑：嘉義市就是藍白互信的例子

藍白合近期因竹北市長整合破局出現裂痕。國民黨提名吳旭智、民眾黨則支持邱臣遠參選到底，不過國民黨主席鄭麗文仍強調，竹北人選安排雖有不同評估，但不改變兩黨追求合作的初衷。然而，有報導傳出，國民黨內部對民眾黨主席黃國昌「操作外溢效應」有所不滿，雖然藍白合基本方針不變，但後續協談合作內容的窗口已轉向民眾黨創黨主席柯文哲。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（1）日澄清，相關說法「完全是不實的消息」，強調鄭麗文與黃國昌「關係是堅如磐石」，竹北爭議已經「翻篇」，未來藍白合正式協調仍由兩黨現任主席進行。根據《鋒燦新聞網》報導指出，竹北藍白合破局後，國民黨內部有人認為，未來藍白合作方向雖不會改變，但協談合作細節的窗口已不再是黃國昌，而是轉向與柯文哲直接溝通，並透過妙天居中協調；報導也稱，藍營內部無法接受黃國昌在新竹縣爭議上的作法，恐傷害其他縣市選情，甚至有人主張「寧可失去新竹縣」，也不能在竹北市長人選上毫無原則地退讓。不過柯文哲今受訪已否認相關說法，表示國民黨與民眾黨協商合作時自己「完全沒有參與」，民眾黨目前最負責的是黃國昌與周榆修。針對藍白合破局傳言，蕭旭岑今上《千秋萬事》表示，「這完全是不實的消息。」他指出，鄭麗文主席跟黃國昌主席的關係是「堅如磐石」，2人年齡相近，也都很有行動力，各自有很堅定的政治信仰。而蕭旭岑在2人各自當上主席之前就是他們的朋友，以他的觀察，「他們2個的關係，完全沒有所謂很緊張、要開撕」。蕭旭岑表示，「藍白在竹北的情況已經翻頁了」，現在就是各自努力。他指出，2026年藍白合的架構就是「有談好的，我們就合作；如果還沒有談好，或者是大家同意各自努力的，我們就各自努力」，例如很多議員選區、花蓮市長等，都是各自努力。蕭旭岑說，竹北這一頁已經翻篇，大家各自努力，「但不影響到其他的大局」。針對報導稱藍白協談窗口轉向柯文哲，蕭旭岑表示，「我覺得這個是不對的」，因為柯文哲是大家的好朋友，也是他的好朋友，「但是現在的黨主席是黃國昌」。他強調，鄭麗文的風格是完全會尊重制度，現在的民眾黨主席是黃國昌；黃國昌也非常尊重鄭麗文與中國國民黨，「所以我們在藍白合的議題上，2位主席的關係是非常的堅實的」。蕭旭岑表示，柯文哲的意見很重要，但藍白合正式的協調，以及雙方談好的架構，「都是由鄭麗文主席跟黃國昌主席來進行」，不存在「要去開撕」或「要去捨棄黃國昌這條路線要去找柯文哲」，「這完全是不實的」。蕭旭岑表示，藍白合談的是「誠意跟一個互信」。他並舉嘉義市為例，國民黨與民眾黨共推張啓楷，其嘉義市黨部主委蔡明顯為替張啓楷輔選，在活動中中暑、摔斷手，手術後仍表示休息1天就要回到崗位上繼續輔選。他表示，「我們既然講好了要在嘉義市共推薦人選，國民黨就全力以赴」，這就是藍白合作的互信。蕭旭岑也提到，去年2次大罷免期間，民眾黨支持者與民眾黨人士曾協助國民黨立委度過難關，這些一路累積的情誼與互信，「不是短期內或者是單一事件所能夠影響的」。他最後表示，竹北既然已經定調各自努力，就各自努力；要合作的地方，例如嘉義市，就全力以赴，「這樣的一個架構跟氛圍會延續到2028年」。他也再次強調，「黃國昌主席跟鄭麗文主席的溝通絕對沒有問題，堅如磐石。」