2026愛知・名古屋亞運傳來捷報！電競《英雄聯盟》項目，中華隊今（1）日上午在4強賽直落二擊敗越南，成功晉級明（2）日的金牌戰，對手高機率會是大魔王韓國隊，中華電競項目繼《魔法氣泡》、《永劫無間》、《第五人格》拿下銅牌後，保底拿下一面銀牌。
亞運 LOL《英雄聯盟》四強賽，台灣時間今天8點開賽，中華隊陣容不變，以上路陳俋錦（1Jiang）、打野余峻嘉（Junjia）、中路蔡明宏（HongQ）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助劉家豪（ShiauC）出戰。
首局陷入亂戰逆轉 第二局實力碾壓
在這場 BO3 比賽， 首局中華隊前中期被越南拖進「不斷打小團戰」的節奏，整體營運不佳，但仍靠資源交換嘗試咬住經濟，直到越南隊要吃第3條小龍時，整體抉擇過於躁進，中華隊展現絕佳的團戰配合，一波精彩反打拿回優勢，並在41分鐘推平主堡逆轉比賽。
比賽第二局中華隊幾乎全線甦醒，尤其上路 1Jiang 拿出賈克斯，不僅在線上取得單殺，還適時給予隊友幫助，中華隊早早拉開領先優勢，最後耗時28分鐘，以擊殺數28比12，順利擊落越南，挺進明天上午11點的金牌戰，越南則拿下銅牌。
金牌戰蓄勢待發 中華隊下一關瞄準韓國
中華隊的對手嚴格來說尚未確定，還要等待今天中午12點30分，韓國與沙烏地阿拉伯的4強賽結束，不過兩隊帳面實際有相當大的落差，預期韓國隊還是能穩定出線，2022年杭州亞運，電競《英雄聯盟》項目的金牌戰，也是由中華對上韓國。
此外，本屆中華隊教練陳如治（戰馬）在亞運前曾提及，自己在職業聯賽就是執教越南戰隊 TSW，因此相當熟悉越南的戰術與遊戲策略，本屆除了韓國，越南就是最大假想敵，中華隊上屆拿下銀牌「這次不希望退步」，至少要再次拿到銀牌，目前看來階段性目標達成，接著就是嘗試扳倒韓國這個大魔王了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在這場 BO3 比賽， 首局中華隊前中期被越南拖進「不斷打小團戰」的節奏，整體營運不佳，但仍靠資源交換嘗試咬住經濟，直到越南隊要吃第3條小龍時，整體抉擇過於躁進，中華隊展現絕佳的團戰配合，一波精彩反打拿回優勢，並在41分鐘推平主堡逆轉比賽。
比賽第二局中華隊幾乎全線甦醒，尤其上路 1Jiang 拿出賈克斯，不僅在線上取得單殺，還適時給予隊友幫助，中華隊早早拉開領先優勢，最後耗時28分鐘，以擊殺數28比12，順利擊落越南，挺進明天上午11點的金牌戰，越南則拿下銅牌。
中華隊的對手嚴格來說尚未確定，還要等待今天中午12點30分，韓國與沙烏地阿拉伯的4強賽結束，不過兩隊帳面實際有相當大的落差，預期韓國隊還是能穩定出線，2022年杭州亞運，電競《英雄聯盟》項目的金牌戰，也是由中華對上韓國。
此外，本屆中華隊教練陳如治（戰馬）在亞運前曾提及，自己在職業聯賽就是執教越南戰隊 TSW，因此相當熟悉越南的戰術與遊戲策略，本屆除了韓國，越南就是最大假想敵，中華隊上屆拿下銀牌「這次不希望退步」，至少要再次拿到銀牌，目前看來階段性目標達成，接著就是嘗試扳倒韓國這個大魔王了。
更多「名古屋亞運」相關新聞。