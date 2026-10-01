彰化知名「田中秧夜市」場地約 400 多坪，今年 7 月初風光重新開幕，吸引大批民眾前往開逛。沒想到重新營運不到 3 個月，近日有民眾造訪竟發現全場漆黑，僅剩 1 攤鹹水雞獨自出攤，震撼畫面曝光後迅速掀起熱議，也意外揭開全台短命夜市連環爆的背後真相！
🟡四百多坪夜市重開不到三個月！全場竟只剩一攤
位在彰化縣田中鎮的「田中秧夜市」（前身為鐵支路夜市），距離火車站步行僅約 10 分鐘，場地約有 400 多坪，每週一、四營業。今年 7 月初該夜市重新調整營運團隊與規劃後風光開張，不料榮景維持不到三個月。日前有網友在社群平台 Threads 貼出照片，畫面中偌大的夜市一片昏暗，全場居然只有一攤鹹水雞點亮燈火獨自營業，讓造訪民眾忍不住驚呼：「今天不是有夜市嗎？請問下一次還有嗎？」
🟡鹹水雞店家已付半年攤位費！獨撐照惹網心疼
照片曝光後迅速引發網路熱議，該攤鹹水雞店家的相關人員也隨之出面留言，透露因為「攤位費早就一口氣付了半年、還買了兩格」，只能發揮滿滿毅力出攤苦撐。店家表示，自家產品堅持使用當天現殺現煮的溫體雞，成本高昂且仍在努力優化，畫面曝光後不少網友紛紛打氣「真的是越暗的地方你越亮」、「這簡直是壟斷全夜市商機」，但也為攤商的心酸苦撐感到不捨。
🟡停車與動線極差！在地人揭夜市快速倒閉主因
針對夜市迅速走向蕭條，在地人紛紛點出幾大致命敗因。首先是「動線與停車規劃不佳」，夜市進出口設計在同方向容易造成車流交會塞車，且停車場距離過遠；其次是「缺乏特色與重複性過高」，夜市內販售的美食產品缺乏在地特色與差異化，逛一兩次就失去新鮮感；此外，更有網友提及夜市使用生硬的 AI 合成招牌，缺乏傳統夜市的人情味與美食吸引力，導致消費者快速流失。
🟡全台短命夜市連爆！新豐與田尾夜市引發共鳴
事實上，這種「風光開幕卻迅速退潮」的夜市現象並非單一特例。新竹新豐「樂活夜市」今年6月底才開幕，但沒多久便面臨攤位銳減、營業不到三個月便陷入清冷停業的窘境；網友也點名彰化「田尾夜市」同樣面臨僅剩兩三攤苦撐的狀況。不少民眾嘆道，全台夜市若僅靠複製貼上的連鎖攤位、缺乏完善配套與地方特色，熱潮退去後「重新開幕倒閉」的循環只會不斷上演。
我是廣告 請繼續往下閱讀
位在彰化縣田中鎮的「田中秧夜市」（前身為鐵支路夜市），距離火車站步行僅約 10 分鐘，場地約有 400 多坪，每週一、四營業。今年 7 月初該夜市重新調整營運團隊與規劃後風光開張，不料榮景維持不到三個月。日前有網友在社群平台 Threads 貼出照片，畫面中偌大的夜市一片昏暗，全場居然只有一攤鹹水雞點亮燈火獨自營業，讓造訪民眾忍不住驚呼：「今天不是有夜市嗎？請問下一次還有嗎？」
🟡鹹水雞店家已付半年攤位費！獨撐照惹網心疼
照片曝光後迅速引發網路熱議，該攤鹹水雞店家的相關人員也隨之出面留言，透露因為「攤位費早就一口氣付了半年、還買了兩格」，只能發揮滿滿毅力出攤苦撐。店家表示，自家產品堅持使用當天現殺現煮的溫體雞，成本高昂且仍在努力優化，畫面曝光後不少網友紛紛打氣「真的是越暗的地方你越亮」、「這簡直是壟斷全夜市商機」，但也為攤商的心酸苦撐感到不捨。
針對夜市迅速走向蕭條，在地人紛紛點出幾大致命敗因。首先是「動線與停車規劃不佳」，夜市進出口設計在同方向容易造成車流交會塞車，且停車場距離過遠；其次是「缺乏特色與重複性過高」，夜市內販售的美食產品缺乏在地特色與差異化，逛一兩次就失去新鮮感；此外，更有網友提及夜市使用生硬的 AI 合成招牌，缺乏傳統夜市的人情味與美食吸引力，導致消費者快速流失。
事實上，這種「風光開幕卻迅速退潮」的夜市現象並非單一特例。新竹新豐「樂活夜市」今年6月底才開幕，但沒多久便面臨攤位銳減、營業不到三個月便陷入清冷停業的窘境；網友也點名彰化「田尾夜市」同樣面臨僅剩兩三攤苦撐的狀況。不少民眾嘆道，全台夜市若僅靠複製貼上的連鎖攤位、缺乏完善配套與地方特色，熱潮退去後「重新開幕倒閉」的循環只會不斷上演。