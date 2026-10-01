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謝典霖遭羈押牽動議長選局 柯文哲再轟司法信任危機

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆因涉議會餐敘賄選案遭羈押，直接牽動下屆議長選局，積極爭取扶正的副議長許原龍被視為可能受惠人選。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（1）日被問及此事時表示，「謝典霖不要以為對民進黨讓步，民進黨就會放過他，絕對不要低估民進黨無恥的程度」，並批評民進黨執政下，司法是內政方面「最失敗的項目」。柯文哲今（1）日到彰化，陪同縣議員吳韋達等參選人掃街。媒體詢問，謝典霖因議會餐敘涉賄選遭羈押至今，是否有違比例原則，且連帶牽動下屆議長選局，柯文哲表示「謝典霖不要以為對民進黨讓步，民進黨就會放過他啊！」他並說，這件事讓大家學到一課「絕對不要低估民進黨無恥的程度！」媒體再問，立法院長韓國瑜曾提醒要留心司法羅織罪名，民眾黨是否也會擔心？柯文哲回應，「擔心也沒有用！」他表示，近來台灣司法在國際評比的表現下降，國內民調也顯示司法信任度不到3成，「這是民進黨施政當中，內政方面最失敗的項目」。柯文哲認為，司法是國家的最後一道防線，理應成為最受人民信任的制度，民進黨卻將司法當成工具，「這對台灣社會的傷害太大了」。柯文哲強調，司法不應成為政治攻防的工具，過去他也曾多次主張應重新建立台灣司法的社會信任。謝典霖、謝新隆因涉議會餐敘賄選案遭羈押禁見，台中高分院9月24日裁定抗告駁回，認定兩人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證或勾串共犯、證人的疑慮，因此維持羈押禁見裁定。