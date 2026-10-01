我是廣告 請繼續往下閱讀

吃飯「吧唧嘴」到底有多惱人？對不少台灣人來說，光聽到咀嚼聲就受不了，沒想到近日連女神孫藝真都因為吃飯聲音太明顯掀起討論。她昨晚曬出大口吃炸物的影片，邊吃邊發出清楚的咀嚼聲，被台灣網友轉發後直呼「連孫藝真也不例外」、「這吃相顏值也救不了」、「韓國人真的吃飯都不閉好嘴巴」；但韓國及海外粉絲看到同一支影片，注意力完全不在吃飯聲，反而大讚她吃得超香、模樣自然又可愛，台韓反應形成強烈對比。影片中的孫藝真完全沒在顧女明星包袱，拿到炸物後直接張嘴大口吃，咬下去的酥脆聲、接連不斷的咀嚼聲全被手機清楚收進去，她還在畫面寫下「終於吃到了，好好吃」，吃到牽絲一臉滿足。由於影片幾乎沒有其他背景聲音，「吧唧嘴」的嘖嘖聲格外明顯，因此被台灣網友轉發討論。更巧的是，孫藝真最近合作的池昌旭也被發現「吃飯很大聲」，他過去在節目中大口吃東西時，同樣屬於吃得相當豪邁的類型，咀嚼聲不時被麥克風清楚收進去；2人正好是近期話題韓劇《挑情醜聞》男女主角，分別飾演趙氏夫人與趙元，如今戲外連吃飯習慣都一起被翻出來，再次掀起話題。不過台灣觀眾對這件事的反應差很大，台灣留言區有人受不了「吧唧嘴」，直呼「除了貓貓狗狗，其他都給我閉嘴吃」、「這吃相顏值也救不了」，也有人認為只是個人習慣，反駁「不是所有韓國人都這樣」、「她拍這個影片，很明顯就是要特別吃播給我們看跟聽不是嗎？」、「管別人怎麼吃飯幹嘛？」韓國及海外粉絲則幾乎沒人在意咀嚼聲，反而大讚孫藝真吃得很香、自然不做作，還有人笑稱最近成了「姐姐的粉絲」，甚至敲碗要她乾脆拍美食影片，「就是喜歡她這麼真實、自然又做自己」。