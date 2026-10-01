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由趙今麥、魏大勛領銜主演的全新都市職場劇《無可替代》，一開播就火速衝上Netflix台灣排行榜第一名，討論度相當高。該劇沒有傳統職場劇常見的「傻白甜女主」或「降智戀愛」套路，而是主打高壓商業諮詢職場、快節奏商戰攻防，以及男女主角之間充滿智性拉扯的關係。以下《NOWNEWS今日新聞》整理《無可替代》5大必看亮點。不同於動輒40集以上、劇情容易拖沓的傳統陸劇，《無可替代》全劇僅20集，節奏相當精煉。故事背景設定在高薪、高壓、高智商的頂尖商業諮詢行業，一開局就把職場競爭、商戰攻防和人性算計全部拉滿。劇中才開播沒幾集，就上演新人被誣陷成商業間諜、小三的職場危機。不過趙今麥飾演的女主角徐遲並不是忍氣吞聲的角色，也不用等到十幾集後才黑化，而是當場靠著「魔術筆」智慧反擊，直接絕地反殺。乾脆俐落的劇情讓不少網友直呼「看爽了」、「一追就停不下來」。童星出身的趙今麥，過去曾在《少年派》等作品中飾演乖巧女兒，因而被封為「國民閨女」。這次她在《無可替代》中飾演徐遲形象大翻轉，從乖乖牌變成野心寫在臉上的職場狠角色。徐遲不是等待霸總拯救的女主角，而是很清楚自己要什麼。她想賺錢、想買回老宅，也想在職場上站穩腳步。角色身上有一種「血管裡流著黑咖啡」的永動機氣質，腦袋轉得快、行動也夠狠，眼神殺和反擊戲都讓觀眾驚豔，也讓趙今麥成功擺脫過往少女感形象。魏大勛繼《我的人間煙火》「孟宴臣」一角爆紅後，這次在《無可替代》中飾演高級合夥人葉信之Richard。他表面溫和斯文、做事克制，對下屬願意提點與扶持，卻沒有傳統霸總那種高高在上的「爹味」。葉信之真正吸引人的地方，在於他既有精英感，也有藏在溫柔底下的腹黑與狼性。他不是單純的好好先生，而是有自己的盤算與復仇線。魏大勛把角色「溫柔與狠戾並存」的反差演得相當有層次，和趙今麥組成「野心徒弟對上腹黑師父」的強強組合，讓不少觀眾認為兩人CP感意外很強。《無可替代》不只男女主角受到關注，配角陣容也相當有存在感。白冰飾演高級主管林瓏，角色處心積慮打壓新人，職場宮鬥感十足；胡意旋飾演豪門千金步天娜，傲嬌但仗義，能力也在線，替女主角解圍的橋段播出後引發不少討論。此外周奇、楊玏、王鏘、王媛可等演員也加入演出，讓整部劇不只是男女主角談戀愛，而是有完整的職場群像。每個角色都有自己的立場與算計，也讓商戰線更加豐富。《無可替代》由編劇張巍執筆，她過去曾創作《夢華錄》、《陸貞傳奇》等作品，擅長描寫女性成長與群像關係。這次她把故事放在現代職場中，沒有刻意製造雌競，也不讓女主角靠男人翻身，而是聚焦女性如何在現實商場中靠能力求生。劇中徐遲一句「永遠都不要成為那個可以被輕易替代的人」，直接戳中不少打工人的心。也正因為這部劇不把觀眾當傻子，商戰線、職場內幕與人物博弈都有一定密度，才讓《無可替代》在Netflix台灣開播後迅速衝上第一名，成為近期最受討論的都市職場劇之一。