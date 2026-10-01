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勞動部今（1）日公布最新減班休息（無薪假）統計，減少工時事業單位計220家，實施人數2,621人，較上一期增加18家、113人。勞動部表示，隨著美國關稅穩定，減班休息人數均維持穩定，回歸到廠商個別接單狀況影響，不再是受到美國關稅左右。勞動部表示，美國對台灣關稅今年陸續公布，且台灣享有比其他國家較優惠關稅，因此可以說關稅對於減班休息的影響已經趨緩。而這次增加113人，主要是個別廠商零星接單情況做調整，並非有單一廠商大規模實施減班休息。而自美國在今年初公布台美對等關稅（ART）之後，無薪假人數都不斷穩定趨緩，穩定維持在3000人這個水準，而在7月301關稅稅率出爐，無薪假人數近幾個期已降到2600人左右。對此，勞動部表示，現階段狀況都朝向比較穩定，回歸到產業海外訂單表現。而隨著台灣外銷、出口「愈接近年底愈暢旺」特性，雖然難以推斷無薪假是否可能因季節性而跟著調降，但預估以今年經濟情勢逐漸穩定，有望在年底前都維持低水準。勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有66.8%的企業(147家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成 (79.2%，2,075人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。