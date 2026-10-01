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美國公布8月核心PCE明顯低於預期，顯示美國通膨壓力有所緩和。但消息發布後美債殖利率下跌很有限，股指期貨上漲也很有限，為什麼？財經專家阮慕驊點出4大關鍵原因，認為這份數據緩解了「聯準會要大幅升息」的擔心，但沒有解決「長天期利率為什麼這麼高」的問題。後者牽涉的是油價與財政，要等油價回落、公債標售需求穩定，長端殖利率才有真正下來的空間。阮慕驊在臉書發文指出，美國8月核心PCE物價指數年比上漲3%，低於市場預期的3.3%，月比上漲0.2%也比市場預期低，整體PCE物價指數年比上漲3.4%，市場預期3.7%，月比上漲0.3%，符合預期。不過，消息發布後美債殖利率下跌很有限，股指期貨上漲也很有限，為什麼？他認為有4大理由：2年期跌5個基點最多，5年期跌4個基點，10年期跌2.9個基點，30年期只跌1.7個基點。短天期公債對聯準會政策最敏感，核心PCE低於預期，市場稍微下修了未來升息幅度，所以短端反應較大。但長天期殖利率主要反映的是通膨風險、財政赤字與公債供給，這些問題一份8月數據改變不了，所以長端幾乎不動。1年期4.54%、2年期4.84%、3年期4.94%、5年期5.02%，前段一路往上走。如果市場認為升息循環結束，這一段應該是平的甚至倒掛。現在的形狀代表，市場仍在定價未來一兩年利率會更高，一份數據只是讓這個預期稍微降溫，並沒有推翻它。10年期即使下跌，仍在5.226%，比上週那個「2007年以來新高」的5.208%還高。20年期5.62%、30年期5.58%，長端壓力完全沒有解除。對股市來說，評價的分母沒有變小，漲幅自然有限。如果市場真的相信利率要轉向，對利率最敏感的科技成長股應該明顯領漲。那斯達克沒有跑贏，表示資金只是對「通膨沒有更壞」做了反應，並沒有押注降息。也因此，阮慕驊表示，簡單說，這份數據緩解了「聯準會要大幅升息」的擔心，但沒有解決「長天期利率為什麼這麼高」的問題。後者牽涉的是油價與財政，要等油價回落、公債標售需求穩定，長端殖利率才有真正下來的空間。