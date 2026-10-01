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台北市9月1日開始實施免費營養午餐政策，沒想到卻陸續爆發成淵高中國中部87師生食物中毒、北市大附中、金華國中、民族國小也有師生腹瀉。不過台北市長蔣萬安日前慰問金華國中，稱校方受到委屈，但卻被質疑為何沒去成淵慰問。蔣萬安今（1）日表示，因為很多行程，確定後再跟大家說明。成淵高中9月7日爆出87師生食用營養午餐後，發生腹瀉情況，調查結果出爐，檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B，教育局為此祭出「全面解約處分」。隨後市議員簡舒培爆料，金華國中有師生食用營養午餐的「小卷」後腹瀉，質疑集體食物中毒，但遭教育局駁斥，金華國中校長更為此道歉，蔣萬安日前則到金華視察午餐，稱校方受到委屈跟抹黑，所以去加油打氣。蔣萬安今出席北市公費流感及新冠疫苗開打記者會，再被問到何時去成淵高中國中部視察，他說相關的行程幕僚團隊都會整體規劃跟安排，媒體追問「有時間表嗎？」他解釋目前因為行程很多，都會確定後跟大家說明。