2026高雄國際動漫節（KICA）將於10月9日至12日在高雄巨蛋登場，羚邦與 BTU HOBBYBASE 今年集結《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《GACHIAKUTA》、《機動戰士鋼彈》、《新世紀福音戰士》等人氣作品，不只推出動漫節福袋，現場還有大量新品與生活周邊，最低199元起。其中《排球少年!!》福袋甚至直接塞進20吋行李箱，原價2897元的組合，動漫節福袋價1600元。
高雄動漫節福袋超狂！《排球少年》1600元直接送20吋行李箱
本次 BTU HOBBYBASE 準備多款主打實用性的動漫福袋，其中《排球少年!!》三號福袋售價1600元，內容包含20吋行李箱1個、單肩包2選1，以及門簾或餐具2選1，商品原價總值2897元，行李箱還加入烏野高中經典應援口號「飛べ（飛吧）」等作品元素。
《機動戰士鋼彈》一號福袋售價2000元，內含後背包3選1、折疊椅1個，以及行李箱束帶3選1，原價總值4188元；《新世紀福音戰士》二號福袋則要價3600元，可從初號機、二號機及 Mark.06 等設計中選擇後背包，另外還有無線充電盤2選1及手機袋1個，原價總值7270元。
羚邦也推出《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《我的英雄學院》及《遊戲人生》等作品福袋。《咒術迴戰》福袋收錄「獄門疆」絨毛吊飾、動畫第三季人物大桌墊、咒靈頸枕、隨機台詞緹花毛巾及「領域展開」黑色環保提袋；《我的英雄學院》則有UA雄英高校斜背包、角色壓克力印章組、「PLUS ULTRA」磁吸卡套手機支架及隨機人物絨毛吊飾。
《咒術迴戰》死滅迴游新品來了！小金蟲、禪院直哉都有
除了福袋之外，《咒術迴戰》第三季「死滅迴游」也是本次新品重點，包括「小金蟲」軟膠行李吊牌、6款Linku盲盒絨毛公仔、6款角色鏤空金屬書籤、針織襪、盲抽劇情色紙及碎閃胸章等，另外還有虎杖悠仁、伏黑惠、乙骨憂太、禪院直哉等角色立繪長抱枕，以及6款重磅水洗短袖T恤。
《咒術迴戰》其他日常周邊則把五條悟、夏油傑、「獄門疆」、「咒いの王」等角色與元素放進單肩包、側背包及手提袋，另外還有伸縮證件套、零錢包、飲料袋等商品，部分周邊最低199元起。
迎接動畫10周年，《排球少年!!》也推出日向翔陽、影山飛雄、月島螢、宮治、宮侑及木兔光太郎6款Linku盲抽絨毛公仔，另有角色襪子、金屬書籤、壓克力相吸校服款鑰匙圈，以及日向、影山肩膀絨毛烏鴉公仔。現場也有以烏野、音駒及「飛べ」、「繋げ」等元素設計的後背包、側背包、波士頓包、腰包及托特包。
《我英》10年回憶一次收！《GACHIAKUTA》恩琴風衣登場
《我的英雄學院》則以作品10年歷程為主題，推出記錄綠谷出久成長變化的壓克力立牌及貼紙，並有第八季重要畫面的膠捲鑰匙圈、角色合照壓克力場景組、人物拼圖、一卡通及重磅水洗T恤等周邊。
近期人氣持續上升的《GACHIAKUTA》也加入高雄動漫節陣容，現場將販售恩琴長風衣、「清道夫」背包，以及路德、恩琴、贊卡、理遙等角色磁鐵玩偶吊飾、盲抽饅頭吊飾與海報組，另外還有11款人物立繪壓克力牌、反光胸章及劇照壓克力牌。
至於機器人、特攝迷，現場還有《機動戰士鋼彈》、《新世紀福音戰士》及《假面騎士》系列商品。《鋼彈》以地球聯邦軍、吉翁公國及經典機體為主題推出後背包、旅行收納組、證件套與保溫杯；《新世紀福音戰士》則有初號機、二號機配色包款、護照套、行李箱束帶甚至飛鏢組。《假面騎士》則將不同世代騎士的代表色、腰帶及標誌融入後背包、側背包與旅行用品，讓粉絲在高雄動漫節一次挖寶。
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本次 BTU HOBBYBASE 準備多款主打實用性的動漫福袋，其中《排球少年!!》三號福袋售價1600元，內容包含20吋行李箱1個、單肩包2選1，以及門簾或餐具2選1，商品原價總值2897元，行李箱還加入烏野高中經典應援口號「飛べ（飛吧）」等作品元素。
除了福袋之外，《咒術迴戰》第三季「死滅迴游」也是本次新品重點，包括「小金蟲」軟膠行李吊牌、6款Linku盲盒絨毛公仔、6款角色鏤空金屬書籤、針織襪、盲抽劇情色紙及碎閃胸章等，另外還有虎杖悠仁、伏黑惠、乙骨憂太、禪院直哉等角色立繪長抱枕，以及6款重磅水洗短袖T恤。
《咒術迴戰》其他日常周邊則把五條悟、夏油傑、「獄門疆」、「咒いの王」等角色與元素放進單肩包、側背包及手提袋，另外還有伸縮證件套、零錢包、飲料袋等商品，部分周邊最低199元起。
《我的英雄學院》則以作品10年歷程為主題，推出記錄綠谷出久成長變化的壓克力立牌及貼紙，並有第八季重要畫面的膠捲鑰匙圈、角色合照壓克力場景組、人物拼圖、一卡通及重磅水洗T恤等周邊。
近期人氣持續上升的《GACHIAKUTA》也加入高雄動漫節陣容，現場將販售恩琴長風衣、「清道夫」背包，以及路德、恩琴、贊卡、理遙等角色磁鐵玩偶吊飾、盲抽饅頭吊飾與海報組，另外還有11款人物立繪壓克力牌、反光胸章及劇照壓克力牌。
至於機器人、特攝迷，現場還有《機動戰士鋼彈》、《新世紀福音戰士》及《假面騎士》系列商品。《鋼彈》以地球聯邦軍、吉翁公國及經典機體為主題推出後背包、旅行收納組、證件套與保溫杯；《新世紀福音戰士》則有初號機、二號機配色包款、護照套、行李箱束帶甚至飛鏢組。《假面騎士》則將不同世代騎士的代表色、腰帶及標誌融入後背包、側背包與旅行用品，讓粉絲在高雄動漫節一次挖寶。