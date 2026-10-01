同卵雙生雙胞胎姐妹團體左左右右（左左：謝佐妮、右右：謝佑妮）當年靠翻跳韓國女團Crayon Pop〈Bar Bar Bar〉5歲就紅遍全台，隔年更登上美國脫口秀《艾倫秀》，是不少七、八年級生共同的童年回憶。沒想到當年的雙胞胎小女孩長大了，左左的大學新生活隨之曝光，她確定考上國立體育大學，還加入校內Jazz舞蹈專業團隊，新生介紹一公開，立刻讓大批網友震驚：「她們讀大學了喔？？」
左左謝佐妮考上國體大 還加入Jazz舞蹈專業團
國體大Jazz舞蹈專業團隊近日陸續介紹新加入的成員，其中一張熟悉面孔立刻被網友認出，正是左左右右中的左左、謝佐妮。舞團介紹她是「可愛的學妹」，並公開她跳Locking的影片，左左也開心表示：「很開心能加入爵士舞蹈隊～希望能盡快跟上大家的腳步並在這裡學到很多新東西！」從小就因跳舞爆紅的她，長大後依舊沒離開舞蹈，如今更成為國體舞團新鮮人。
左左右右18歲太震撼 七八年級生：我比清明上河圖還老
消息曝光後，不少看著左左右右長大的網友瞬間受到「時間暴擊」，紛紛留言：「這是我知道的那個左左嗎……」、「驚訝左左已經上大學的朋友們，可以開始蒐藏蘿蔔的早安圖來用了」、「瞬間覺得我比清明上河圖還老」，還有人笑說：「看到左左右右上大學，我也差不多該領敬老津貼了。」
其實左左右右今年6月高中畢業時，2人曾一起拍影片秀出畢業證書，右右還崩潰吶喊：「噢不，沒有高中生的無敵星星了。」如今才隔幾個月，左左連大學新生照都出爐了。
左左右右介紹 5歲跳〈Bar Bar Bar〉爆紅
左左右右在2013年僅5歲時，因翻跳韓國女團Crayon Pop〈Bar Bar Bar〉在網路爆紅，隔年受邀登上《艾倫秀》，之後陸續接下多個品牌代言，也曾演出《A咖的路》、《原來1家人》，並推出《Party Time》、《左右iPlay》等作品。不過2人為了專心念書，2018年後逐漸淡出演藝圈，主要透過社群分享生活，一轉眼，當年的5歲萌娃已經18歲。
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國體大Jazz舞蹈專業團隊近日陸續介紹新加入的成員，其中一張熟悉面孔立刻被網友認出，正是左左右右中的左左、謝佐妮。舞團介紹她是「可愛的學妹」，並公開她跳Locking的影片，左左也開心表示：「很開心能加入爵士舞蹈隊～希望能盡快跟上大家的腳步並在這裡學到很多新東西！」從小就因跳舞爆紅的她，長大後依舊沒離開舞蹈，如今更成為國體舞團新鮮人。
左左右右18歲太震撼 七八年級生：我比清明上河圖還老
消息曝光後，不少看著左左右右長大的網友瞬間受到「時間暴擊」，紛紛留言：「這是我知道的那個左左嗎……」、「驚訝左左已經上大學的朋友們，可以開始蒐藏蘿蔔的早安圖來用了」、「瞬間覺得我比清明上河圖還老」，還有人笑說：「看到左左右右上大學，我也差不多該領敬老津貼了。」
其實左左右右今年6月高中畢業時，2人曾一起拍影片秀出畢業證書，右右還崩潰吶喊：「噢不，沒有高中生的無敵星星了。」如今才隔幾個月，左左連大學新生照都出爐了。
左左右右介紹 5歲跳〈Bar Bar Bar〉爆紅
左左右右在2013年僅5歲時，因翻跳韓國女團Crayon Pop〈Bar Bar Bar〉在網路爆紅，隔年受邀登上《艾倫秀》，之後陸續接下多個品牌代言，也曾演出《A咖的路》、《原來1家人》，並推出《Party Time》、《左右iPlay》等作品。不過2人為了專心念書，2018年後逐漸淡出演藝圈，主要透過社群分享生活，一轉眼，當年的5歲萌娃已經18歲。