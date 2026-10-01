寶可夢30週年盛事「PokéXciting!」將於10月10日、11日在台北信義香榭大道登場，官方今（1）日宣布舞台活動採事前抽籤制，引發大批粉絲搶著登記；沒想到韓國也出現超狂寶可夢話題，迷因「她很壞嘟嘟嘟」、「震胸舞本尊」ATEEZ成員崔傘今天也被民眾目擊現身首爾寶可夢期間限定店，不只親自排隊，甚至自備摺疊板凳，超接地氣模樣立刻被路人拍下瘋傳。
崔傘排隊寶可夢快閃店 自備摺疊板凳超專業
崔傘今天被目擊現身首爾HiKR Ground，疑似為拍攝工作前往正在舉辦的寶可夢韓國期間限定快閃店，他穿著灰褐色上衣、黑色長褲低調排在人群中，身旁工作人員拿著攝影器材，他自己則帶著一張摺疊板凳，乖乖待在隊伍裡等候。另一張照片更因為崔傘站的位置太巧，背後水伊布的耳鰭剛好從頭部兩側冒出來，瞬間變成「真人水伊布」，讓網友笑翻：「第一張是在cos水伊布嗎？」、「最後還是被排寶可夢圈粉，可愛死。」
更好笑的是，有台灣網友看到照片後笑虧：「板凳還是摺疊的，傘是個排隊行家」、「不錯，自己親自排，而不是叫助理排」，也有人透露崔傘先前去《排球少年》快閃店時，同樣是自己搶預約名額，追動漫、逛快閃店完全身體力行。
崔傘介紹 〈BAD〉震胸舞爆紅
崔傘近幾個月聲勢暴漲，ATEEZ於6月26日發行迷你專輯《GOLDEN HOUR: Part.5》，主打歌〈BAD〉推出後，他在6月28日《人氣歌謠》穿著白色吊嘎登台，舞蹈間奏突然隨節奏用力抖動結實胸肌，短短幾秒迅速橫掃X、TikTok、IG Reels與YouTube Shorts，相關轉發、二創及反應影片累積數百萬觀看，甚至帶動〈BAD〉衝進Melon Top 100；專輯也登上Billboard 200冠軍；也因為歌詞「She's so bad」的關係，更在台灣更掀起「她很壞嘟嘟嘟」迷因。如今崔傘的個人IG追蹤數更已突破1200萬，去年還正式成為Dolce&Gabbana全球品牌大使，從K-POP舞台一路紅進時尚圈。
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崔傘今天被目擊現身首爾HiKR Ground，疑似為拍攝工作前往正在舉辦的寶可夢韓國期間限定快閃店，他穿著灰褐色上衣、黑色長褲低調排在人群中，身旁工作人員拿著攝影器材，他自己則帶著一張摺疊板凳，乖乖待在隊伍裡等候。另一張照片更因為崔傘站的位置太巧，背後水伊布的耳鰭剛好從頭部兩側冒出來，瞬間變成「真人水伊布」，讓網友笑翻：「第一張是在cos水伊布嗎？」、「最後還是被排寶可夢圈粉，可愛死。」
更好笑的是，有台灣網友看到照片後笑虧：「板凳還是摺疊的，傘是個排隊行家」、「不錯，自己親自排，而不是叫助理排」，也有人透露崔傘先前去《排球少年》快閃店時，同樣是自己搶預約名額，追動漫、逛快閃店完全身體力行。
崔傘介紹 〈BAD〉震胸舞爆紅
崔傘近幾個月聲勢暴漲，ATEEZ於6月26日發行迷你專輯《GOLDEN HOUR: Part.5》，主打歌〈BAD〉推出後，他在6月28日《人氣歌謠》穿著白色吊嘎登台，舞蹈間奏突然隨節奏用力抖動結實胸肌，短短幾秒迅速橫掃X、TikTok、IG Reels與YouTube Shorts，相關轉發、二創及反應影片累積數百萬觀看，甚至帶動〈BAD〉衝進Melon Top 100；專輯也登上Billboard 200冠軍；也因為歌詞「She's so bad」的關係，更在台灣更掀起「她很壞嘟嘟嘟」迷因。如今崔傘的個人IG追蹤數更已突破1200萬，去年還正式成為Dolce&Gabbana全球品牌大使，從K-POP舞台一路紅進時尚圈。