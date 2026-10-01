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▲議員賴順仁痛批，中央審查效率低落，導致中捷延伸段、藍線、紫線等多條路線可行性研究「一躺數年」(圖／柳榮俊攝2026.10.1)

台中捷運建設進度發展停滯，市議員賴順仁市政總質詢重砲痛批，中央審查效率低落，導致藍延伸段、紫線等多條路線可行性研究「一躺數年」，嚴重延宕地方交通發展；賴順仁更拋出震撼彈，爆料日本鐵道巨頭「東急集團」曾提出以BOT模式投資中捷，質疑市府婉拒錯失良機。對此，市長盧秀燕證實，確實有日商表達高度意願，引進外資可減輕財政負擔並大幅縮短經費審查時程，市府目前正嚴謹評估中。賴順仁質詢時列舉數據指出，台中捷運多項規劃案長期卡在中央行政流程。其中，捷運藍線綜合規劃報告書送交行政院耗時28個月才告一段落；藍線延伸太平段的可行性研究，51個月內7度提送交通部，至今連一場正式審查會議都等不到；紫線同樣歷經6次提送、苦等51個月，審查會議依舊遙遙無期；至於橘線，市府早在110年4月即提報，行政院卻拖了逾5年，才於今年8月獲「原則同意」。賴順仁對此表達強烈不滿，怒批中央一年拖過一年，到底還要折磨台中市民多久？他要求市府團隊必須展現更強硬態度向中央爭取，絕不能任由地方發展被中央的行政效率拖垮。除了痛批中央審查牛步，賴順仁更指出，據他掌握訊息，日本東急集團極為看好台中捷運的發展潛力。東急集團擁有近30年的軌道開發與營運經驗，曾表達希望以BOT（興建、營運、移轉）模式與市府合作投資興建藍線等路線。他強調，若能引進國際資金與專業技術，不僅能減輕市府財政負擔，更能大幅加速路網成形，質問市府為何白白錯失合作契機。市長盧秀燕證實表示，確實有包含東急在內的日本大型企業對中捷表達高度興趣，提出以「促參」或「BOT」方式投入投資。盧秀燕分析，若能順利促成民間投資，第一個優勢是「政府不用辛苦籌資」，可節省龐大財政經費；第二個優勢則是「大幅省下審查時間」。盧秀燕坦言，以往軌道計畫就算由民間投資，雖仍須經過中央核定，但能省去地方與中央「來來往往」協商經費分攤的漫長過程，審查效率會好很多。不過，引進外資投資軌道建設事關重大，市府目前仍進行嚴謹評估，並未否定相關合作的可能性。