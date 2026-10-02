寶可夢台灣官方日前宣布，《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》將首度來台展出，現在官方公布更詳細的資訊，包括展出時間與地點，官方指出，《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》台北站預計在2027年2月8日到2027年5月2日，於松山文創園區五號倉庫展出，展覽官網也正式上線，預計分為4大展區，其中包括展覽限定商店，將販賣限定版的皮卡丘玩偶，不過展覽票價尚未公布。
寶可夢世界和工藝家 交織出意想不到作品
主辦單位翡冷翠文創表示，為了解寶可夢和傳統工藝相遇，會激盪出什麼的「化學反應」，寶可夢公司邀請人間國寶到新世代創作者、共20位代表當代日本的工藝家，投入這場創作挑戰。寶可夢公司表示，寶可夢和工藝看起來似乎是意想不到的組合，不過雙方其實有許多共通之處。
工藝原材料與製作過程包含土、草、金屬，以及水、火、電等元素，剛好與寶可夢的各種「屬性」呼應，不斷磨練技藝、培育成長，以及收藏與交換等概念，也與工藝創作者及愛好者投注其中的熱情產生深刻共鳴。
在《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》展場中，可以看見捕捉寶可夢外形、動作，甚至將其獨特氣息呈現於作品之中的創作，寶可夢也融入點綴日常生活的器皿，以及和服、帶留等裝束之中。這些工藝家為了創作深入寶可夢的世界，像是實際遊玩遊戲、仔細研讀寶可夢圖鑑，細心觀察每一隻寶可夢的個性與特徵，再將從中獲得的感受與全新發現，以獨特的工藝表現出來。
4大展區深度欣賞寶可夢工藝 現場販售限定商品
展區一共分為4個部分，包括「新姿，震撼現身」、「藝境，忘我遨遊」、「器藝，賞愛其中」，以及展覽限定商店，在「新姿，震撼現身」展區中，工藝家使用金屬、陶土及木材等素材，將寶可夢身影藏在其中；「藝境，忘我遨遊」展區，可見到藝術家使用各種工藝材料與技法，打造想像中的寶可夢世界；「器藝，賞愛其中」則能在器皿、和服等工藝品上，見到寶可夢；最後的限定商店，集結台灣會場原創商品、日本會場精選商品、官方展覽圖錄，代表本展象徵的皮卡丘玩偶也會於展覽商店登場，可以預料又會掀起一波搶購風潮。
《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》台北站相關資訊
時間：2027年2月8日（一）～2027年5月2日（日）週一到週日 10：00～18：00（17：00停止售票、入場）
票價：尚未公開
地點：松山文創園區-五號倉庫
主辦單位：翡冷翠文創事業股份有限公司
策展監修：國立工藝館
特別協力：The Pokémon Company
展覽製作協力：The Yomiuri Shimbun
官網：https://www.firenzecx.com/pokemon_taipei/
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主辦單位翡冷翠文創表示，為了解寶可夢和傳統工藝相遇，會激盪出什麼的「化學反應」，寶可夢公司邀請人間國寶到新世代創作者、共20位代表當代日本的工藝家，投入這場創作挑戰。寶可夢公司表示，寶可夢和工藝看起來似乎是意想不到的組合，不過雙方其實有許多共通之處。
工藝原材料與製作過程包含土、草、金屬，以及水、火、電等元素，剛好與寶可夢的各種「屬性」呼應，不斷磨練技藝、培育成長，以及收藏與交換等概念，也與工藝創作者及愛好者投注其中的熱情產生深刻共鳴。
展區一共分為4個部分，包括「新姿，震撼現身」、「藝境，忘我遨遊」、「器藝，賞愛其中」，以及展覽限定商店，在「新姿，震撼現身」展區中，工藝家使用金屬、陶土及木材等素材，將寶可夢身影藏在其中；「藝境，忘我遨遊」展區，可見到藝術家使用各種工藝材料與技法，打造想像中的寶可夢世界；「器藝，賞愛其中」則能在器皿、和服等工藝品上，見到寶可夢；最後的限定商店，集結台灣會場原創商品、日本會場精選商品、官方展覽圖錄，代表本展象徵的皮卡丘玩偶也會於展覽商店登場，可以預料又會掀起一波搶購風潮。
時間：2027年2月8日（一）～2027年5月2日（日）週一到週日 10：00～18：00（17：00停止售票、入場）
票價：尚未公開
地點：松山文創園區-五號倉庫
主辦單位：翡冷翠文創事業股份有限公司
策展監修：國立工藝館
特別協力：The Pokémon Company
展覽製作協力：The Yomiuri Shimbun
官網：https://www.firenzecx.com/pokemon_taipei/