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▲惜兒是《我愛黑澀會》出身成員之一，之後轉戰《超級偶像3》展現歌唱實力。（圖／翻攝自我愛黑澀會）

近日有人在Threads討論唱歌很好聽，但卻沒能以歌手出道的人，並點名《我愛黑澀會》出身的惜兒（張誠菡）。據悉，惜兒曾參加過歌唱比賽節目《超級偶像3》帶來多場經典表演，最終獲得第7名的佳績，但卻沒能以歌手出道，讓不少粉絲都直呼可惜，不過也有人點出她沒能當歌手的關鍵敗筆，指出惜兒聲音很甜美，但卻沒有辨識度。有網友近日在Threads討論唱歌好聽，卻沒能以歌手出道的藝人，並點名了惜兒，分享她曾唱徐若瑄〈愛笑的眼睛〉、梁靜茹〈大手拉小手〉、南拳媽媽〈下雨天〉等的片段，只見有可愛長相的她，歌聲也非常甜美，就算是唱現場，也展現出一定水準的唱功。該則貼文也火速引發大量討論，狂吸124萬次瀏覽，有人大讚惜兒的唱功，但也有人點出她最終沒能以歌手出道的原因，「聲音很甜但沒辨識度」、「她咬字不清、每句尾音都有喘氣聲」、「她那時候蠻受歡迎的，可惜那屆很多高手，她比到後面就顯得無力了」、「沒有辨識度真的是硬傷。」惜兒在1991年出生，於2007年、15歲的年紀就加入了節目《我愛黑澀會》，以甜美外貌受到外界關注。而在2009年，惜兒轉戰歌唱選秀節目《超級偶像3》，以本名張誠菡參賽，並一路挺進前10，最終拿下第7名的佳績，同屆還有朱俐靜、楊蒨時、段旭明、羅平、蔡昌憲、鍾舒祺等實力派歌手。但在演藝圈耕耘沒幾年，惜兒就漸漸消失，2015年宣布結婚及懷孕的雙重喜訊，透露已嫁為人妻。不過婚後1年左右，惜兒就因與男方價值觀不同，而宣布離婚，孩子則由她獨自扶養。近年惜兒也完全退出演藝圈，把重心放在家庭，過著普通人的生活。