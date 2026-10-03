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▲胡意旋飾演的步天娜只是去公司過水，其實是個富二代。（圖／翻攝自微博@無可替代）

▲魏大勛在劇中雖毒舌，但也幫了趙今麥很多。（圖／翻攝自微博）

▲胡意旋潑周奇紅酒，周奇要她連外套也潑了。（圖／翻攝自微博）

▲胡意旋（上）搶了趙今麥的專案。（圖／翻攝自微博）

▲白冰（右）飾演的林瓏擔心被取代。（圖／翻攝自微博@無可替代）

趙今麥、魏大勛主演的職場愛情劇《無可替代》劇情節奏明快，將Z世代的職場精神搬上檯面，開播不到3天就登上Netflix熱播榜冠軍，趙今麥飾演的「徐遲」雖初入社會，但野心勃勃，連主管都敢算計，有點心機、有點反派味道的人設更貼近現實，讓人一看就停不下來，《NOWNEWS今日新聞》也整理出4大看點，幫助大家快速入坑！趙今麥飾演的「徐遲」以職場小白之姿進入諮詢行業，但她深信自己有能力且應該要得到好的機會，在爭取專案毫不客氣，實習期間就連帶領她的導師林瓏（白冰 飾）都感受到威脅，趙今麥不是省油的燈，一次兩次忍氣吞聲，最後設局讓白冰提早休產假，自己接手整個專案。以往職場劇走向大部分是小白兔被欺負，霸總幫出頭培養出感情，但《無可替代》完全相反，趙今麥也甩掉傻白甜標籤，飾演職場黑蓮花，打破舊有的公式，給觀眾耳目一新的感覺。職場上最容易遇到的兩種人，第一是搶人功勞的爛主管，第二是家世背景雄厚的富二代，從基層做起只是過水而已，什麼公平競爭都是假象，《無可替代》也將這樣的現實面完整呈現。趙今麥在第8集就遇到搶走她提案的主管，和她同期的還有大集團的獨生女步天娜（胡意旋 飾），主管約她跟客戶吃飯，她一句「我沒空」，就讓客戶直接取消餐敘。這種帶資進組、生活大於工作的態度，實在太Z世代了。《無可替代》的節奏非常明快，第一集以趙今麥面試作為開頭，學生味還很重，被面試主管魏大勛瘋狂打槍，說她的面試詞AI味很重，酸她應該是早上才剛背好的吧，趙今麥被攻擊到體無完膚，才坦承自己是需要錢，因為老爸外遇媽媽輕生，她想買回以前住過的老房子，上一秒防禦心比鎧甲還硬，下一秒就掏出真心，極大的反差感讓人更想繼續看下去。魏大勛也告訴她，想要無可替代，就要第一眼就讓人看到她的與眾不同，第一件事就是改掉Tracy這個菜市場英文名字。不只是趙今麥、魏大勛，配角步天娜（胡意旋 飾）、趙恆（周奇 飾）也都是人間清醒，兩人都是和趙今麥同期進公司的實習生，趙恆喜歡步天娜，但步天娜認為他只是看中她家的錢，直接了當地戳破他、拒絕他。但趙恆並沒有因此退縮，有次步天娜喝醉，又拒絕了他一次，甚至激進到往他身上潑紅酒，本來以為趙恆要反擊，結果他拿起放在旁邊的西裝外套說，「」反將她一軍。還有另一個橋段是，魏大勛和趙今麥在吃飯，他說步天娜手上的資源才是真的資源，趙今麥替好友說話，「魏大勛馬上點出問題，什麼叫「不完全是」、「不丟臉」，意思是在事業上可以同意別人幫忙，可在心裡就是看不上，合作關係需要的不是實力，而是信任，然而信任需要時間累積，才會需要去那些穿得漂漂亮亮，拿個香檳杯尬笑，聊滑冰、聊打球的無聊應酬場合。後來趙今麥和步天娜因為一個專案有了競爭關係，趙今麥才發現自己誤把對方當好友，但對方似乎沒有用情這麼深，內心感到受傷，其他主管點出關鍵，但其實步天娜是有把她當朋友的，只是用錯方法，在趙恆的提點之下，步天娜看似聽懂了，結果脫口一句，「」竟拍拍屁股走人了。除了這些職場現實面和快節奏之外，它好看的點在於每個角色的背景都不同，有的需要錢、有的想被家族認可，有的則因自卑心作祟，害怕好不容易擁有的被搶走，以白冰飾演的林瓏來說，她也是公司主力戰將，業績年年第一，但她遇到了來勢洶洶的新人，加上自己又懷孕，擔心休完產假後會被取代，有時候實力不代表一切，若沒有產值，一樣會被淘汰，就像劇名一樣，