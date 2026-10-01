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台灣男子又在日本當詐騙車手被抓！一名居住在北海道苫小牧市的41歲無業日本籍男子，與自稱公司職員的30歲台灣籍男子，涉嫌以股票投資為名義，企圖騙取札幌市中央區一名老婦的現金。兩人於日前被警方以特殊詐欺未遂罪名當場逮捕。根據UHB北海道文化放送報導，警方調查指出，兩名嫌犯涉嫌於今年9月18日至27日期間，透過社群軟體向居住於札幌市中央區的一名60多歲女性發送「若要在股票投資中獲利，必須先匯款」等假訊息，企圖詐騙現金約1150萬日幣。受害者在接獲訊息後，因試圖向友人借錢並透露相關事由，經友人提醒可能遭遇詐騙，於9月29日向警方通報遭詐騙集團索錢。接獲報案後，警方與受害者合作展開假裝受騙的行動。通報次日，警方在嫌犯指定的交款地點，札幌市中央區某店家附近進行埋伏，兩名嫌犯現身取款時，隨即上前將兩人當場逮捕。面對警方訊問，日本籍嫌犯坦承犯行，供稱「確實是來拿錢的」；然而台灣籍嫌犯則否認涉案，辯稱「當時只是在找廁所」。警方初步研判，兩人在詐騙集團中分別扮演負責收取現金的「車手」；另一名則是在現場幫忙把風，目前正深入追查其他幕後共犯與詐騙集團的主謀。