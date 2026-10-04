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女星許瑋倫氣質清新、外型甜美，當年以《流星花園》、《18歲的約定》、《惡男宅急電》等作品打開知名度，是許多觀眾心中永遠的仙女。當時演藝事業大好的她，在2007年1月因發生嚴重車禍重傷不治，生命永遠停留在28歲。如今距離她離世已將近20年，這場意外仍是演藝圈與粉絲心中難以忘懷的遺憾。許瑋倫發生車禍前，正在拍攝電視劇《太陽的女兒》。2007年1月26日晚間，她因隔天要到南投廬山拍戲，搭乘由助理林怡妏駕駛的MINI Cooper南下，不料行經國道一號南下約155.5公里處、苗栗三義往台中后里路段時發生意外，車輛疑似因疲勞駕駛先擦撞內側護欄，造成左前輪爆胎，之後助理將車移往外側車道與路肩之間停放，未料後方大貨車再度追撞，導致車體嚴重變形。許瑋倫在事故中受到重創，助理則受輕傷。車禍發生後，許瑋倫被緊急送往台中澄清醫院急救，但傷勢嚴重，經過醫療團隊搶救仍未能挽回。她於2007年1月28日不幸離世，得年28歲。消息傳出後震驚演藝圈，親友、粉絲與合作夥伴都難以接受。當時她正值演藝事業發展期，戲劇、廣告、音樂都有亮眼表現，突然離世也讓外界格外不捨。許瑋倫當時正在拍攝的《太陽的女兒》，也因此成為她生前最後一部戲劇作品。她車禍離世後，劇組同仁強忍悲傷繼續完成拍攝，當年合作的小演員聽聞噩耗後，更曾在片場哭到無法自已，讓人看了相當心疼。除了《太陽的女兒》，許瑋倫過去也曾演出《18歲的約定》，並憑該劇入圍金鐘獎女配角獎；她也在《想飛》、《惡男宅急電》等作品中留下深刻印象。雖然她的演藝生涯短暫，卻留下不少讓觀眾難忘的角色。許瑋倫離世多年後，粉絲仍會在她冥誕與忌日發文悼念，不少昔日好友也曾以不同方式表達思念。她溫柔、乾淨的氣質，以及生前留下的作品，讓她即使離開將近20年，仍被許多人稱作「永遠的仙女」。對許多七、八年級觀眾來說，許瑋倫不只是曾經出現在偶像劇裡的女星，更是一段青春記憶。她的生命在28歲戛然而止，但作品與笑容至今仍停留在觀眾心中。